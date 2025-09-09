هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس

تومر بار فرمانده نیروی رژیم هوایی اسرائیل قبل از حمله به ایران که منجر به جنگ دوازده روزه شد، به فرماندهان ستاد خود در یک نشست گفته بود هدف حتی هشتاد پرتابگر راهبردی ایران نیست، بلکه از کار انداختن توان آتش پدافند هوایی ایران و تبدیل آسمان ایران به وضعیت سوریه و لبنان است. در واقع اگر این استراتژی برای صهیونیست‌ها محقق شود، آنها بدون دغدغه از هدف قرار گرفتن جنگنده‌هایشان هر روز می‌توانند اهدافی در ایران بزنند و برای این حملات به جای موشک از بمب استفاده کنند. مواضعی که نشان می‌دهد ایران بیش از هر حوزه‌ای باید بر گسترش و تقویت پدافند هوایی حتی بیش از توان موشکی تمرکز داشته باشد و بازدارندگی هوایی را به سرعت احیا کند. هدف گذاری این ژنرال صهیونیست را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.