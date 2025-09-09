سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان چهل و چهارمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح روز (سهشنبه ۱۸ شهریور) در سفری غیررسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان گلستان شد.
برچسبها:عکس خبری سفر رئیس قوه قضاییه استان گلستان
