سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و چهارمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح روز (سه‌شنبه ۱۸ شهریور) در سفری غیررسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان گلستان شد.

