خانه موزه سیمین و جلال

جلال آل‌احمد از تأثیرگذارترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران است که با آثاری چون غرب‌زدگی و مدیر مدرسه جایگاه ویژه‌ای در ادبیات و نقد اجتماعی کشور به دست آورد. او که در ۱۸ شهریور ۱۳۴۸ چشم از جهان فروبست، همچنان از چهره‌های شاخص جریان روشنفکری ایران به شمار می‌آید و خانه‌اش در تهران امروز به‌عنوان موزه یادآور زندگی و اندیشه‌های اوست.