هوئه؛ شکوه خاموش پایتخت پادشاهان ویتنام

شهر تاریخی هوئه، پایتخت پیشین سلسله‌های پادشاهی ویتنام، امروز همچون نمادی زنده از فرهنگ و هنر آسیای جنوب‌شرقی می‌درخشد. کاخ‌ها، معابد و آرامگاه‌های سلطنتی این شهر نه‌تنها یادگار گذشته‌ای باشکوه هستند، بلکه همچنان میزبان آیین‌ها و جشن‌های سنتی مردم محلی‌اند. هوئه با ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، پلی میان تاریخ، هویت و زندگی روزمره ویتنامی‌ها شده است.