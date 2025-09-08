هوئه؛ شکوه خاموش پایتخت پادشاهان ویتنام
شهر تاریخی هوئه، پایتخت پیشین سلسلههای پادشاهی ویتنام، امروز همچون نمادی زنده از فرهنگ و هنر آسیای جنوبشرقی میدرخشد. کاخها، معابد و آرامگاههای سلطنتی این شهر نهتنها یادگار گذشتهای باشکوه هستند، بلکه همچنان میزبان آیینها و جشنهای سنتی مردم محلیاند. هوئه با ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، پلی میان تاریخ، هویت و زندگی روزمره ویتنامیها شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.