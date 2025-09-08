En
کد خبر: ۱۳۲۷۳۷۸
بازدید: ۶۲۳

قاضی خون‌پوش نقاشی تازه بنکسی بر دیوار دادگاهی در لندن

یک نقاشی تازه از بنکسی، هنرمند ناشناس خیابانی، صبح دوشنبه بر دیوار ساختمان «کوئینز بیلدینگ» در مجموعه دادگاه‌های سلطنتی لندن ظاهر شد. این اثر، یک قاضی را نشان می‌دهد که با چکش قضایی خود معترضی بی‌دفاع را می‌زند.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
