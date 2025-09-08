قاضی خونپوش نقاشی تازه بنکسی بر دیوار دادگاهی در لندن
یک نقاشی تازه از بنکسی، هنرمند ناشناس خیابانی، صبح دوشنبه بر دیوار ساختمان «کوئینز بیلدینگ» در مجموعه دادگاههای سلطنتی لندن ظاهر شد. این اثر، یک قاضی را نشان میدهد که با چکش قضایی خود معترضی بیدفاع را میزند.
برچسبها:نقاشی تازه بنکسی گرافیتی بنکسی عکس بین الملل انگلیس دادگاه
