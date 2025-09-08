هیجان و ماجراجویی در نمکآبرود
نخستین مجموعه «بانجی معکوس» ایران و همچنین اولین سکوی بانجی جامپینگ شمال کشور (جی مکس) در مجموعه توریستی نمک آبرود استان مازندران افتتاح شده است. راه اندازی این مجموعه علاوه بر توسعه گردشگری ورزشی در شمال کشور زمینه ساز تجربه ای نو و متفاوت برای علاقه مندان به ورزش های هیجانی و ماجراجویانه در ایران خواهد بود.
برچسبها:نمک آبرود بانجی جامپینگ هیجان تابستان عکس خبری عکس استانها مازندزان
