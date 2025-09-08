سرنوشت بازیگران سریال خط قرمز پس از 24 سال

خط قرمز نام یک سریال تلویزیونی به کارگردانی قاسم جعفری است، این سریال در سال 1380 از شبکهٔ سه سیما پخش شد و در این ویدیو سرنوشت برخی بازیگران آن شرح داده شده است. بسیاری از بازیگران سریال به دلیل جوانی و تجربه کم، پس از شهرت ناگهانی نتوانستند جایگاه خود را در سینما و تلویزیون تثبیت کنند. برخی مانند شهرام حقیقت‌دوست و پویا امینی به فعالیت ادامه دادند، اما برخی دیگر مانند ساناز کیهان و شهرام عبدلی به دلایل مختلف (فوت) یا انتخاب‌های شخصی از صحنه دور شدند. این سریال به دلیل داستان جسورانه و معرفی چهره‌های جدید، همچنان یکی از آثار ماندگار تلویزیون ایران محسوب می‌شود.