En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 317
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۷۳۷۵
کد خبر:۱۳۲۷۳۷۵
837 بازدید
نبض خبر

سرنوشت بازیگران سریال خط قرمز پس از 24 سال

خط قرمز نام یک سریال تلویزیونی به کارگردانی قاسم جعفری است، این سریال در سال 1380 از شبکهٔ سه سیما پخش شد و در این ویدیو سرنوشت برخی بازیگران آن شرح داده شده است. بسیاری از بازیگران سریال به دلیل جوانی و تجربه کم، پس از شهرت ناگهانی نتوانستند جایگاه خود را در سینما و تلویزیون تثبیت کنند. برخی مانند شهرام حقیقت‌دوست و پویا امینی به فعالیت ادامه دادند، اما برخی دیگر مانند ساناز کیهان و شهرام عبدلی به دلایل مختلف (فوت) یا انتخاب‌های شخصی از صحنه دور شدند. این سریال به دلیل داستان جسورانه و معرفی چهره‌های جدید، همچنان یکی از آثار ماندگار تلویزیون ایران محسوب می‌شود.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سریال خط قرمز ویدیو خط قرمز
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟