ماجرای تجمع اتباع افغانستان مقابل اداره مهاجرت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، از چهار روز گذشته خبری در فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه پلیس اعلام کرده اتباع مجاز که تاریخ اقامتشان رو به پایان است باید به پلیس اتباع مراجعه کرده و اقامت خود را تمدید کنند. در همین راستا نیز تصاویر و ویدئوهایی از تجمع اتباع در خیابان ولی عصر (عج) و ستارخان تهران بازنشر شد.
برخی رسانهها مدعی شدند فرمهایی بین اتباع توزیع شده که هدف آن تمدید اقامت اتباع است. حتی برخی اتباع در فضای مجازی اعلام کردند که به دلیل انتظار برای تمدید اقامت، در کنار خیابان و داخل خودروهای خود حضور دارند.
اما پیگیریهای خبرنگار تسنیم نشان میدهد اصل ماجرا چیز دیگری است. نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و همزمان جدیّت دستگاههای مختلف ازجمله پلیس در اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز باعث شده بسیاری از اتباعی که حضورشان در کشور فاقد مجوز قانونی است، خود را به صورت داوطلبانه معرفی کنند.
این اقدام منطقی این دسته از اتباع به آنها این امکان را میدهد تا به شکل سامانیافتهتری به کشور خود بازگردند و نسبت به کسانی که در طرحهای پلیس دستگیر میشوند شرایط بهتری داشته باشند.
بر اساس این اطلاع، طی روزهای اخیر برای تسهیل روند معرفی و خروج اتباع غیرمجاز، مراکزی در خیابان ولی عصر و ستارخان فعال شده است تا اتباع بتوانند با ثبتنام و تکمیل مراحل اداری، به صورت گروهی و با وسایل نقلیه تدارک دیدهشده، کشور را ترک کنند. این موضوع سبب شد در برخی نقاط شهر شاهد ازدحام جمعیتی باشیم.
یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم تاکید کرد: بحث تمدید اقامت اتباع مجاز به هیچ عنوان مطرح نیست و هیچ فرم رسمی در این خصوص توزیع نشده است. آنچه در این روزها شاهد آن هستیم صرفاً روند خودمعرفی اتباع غیرمجاز و ساماندهی آنان برای بازگشت به کشورشان است.
این مقام افزود: اتباعی که به صورت داوطلبانه مراجعه کنند، با شرایط سادهتر و بهتری از کشور خارج میشوند؛ در حالی که افرادی که توسط پلیس دستگیر میشوند، به اردوگاههایی نظیر عسگرآباد ورامین منتقل شده و طبق روال قانونی طرد خواهند شد.
به این ترتیب، ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر تمدید یکساله اقامت اتباع بیاساس است و تجمعات اخیر صرفاً ناشی از سیاست ساماندهی و خروج داوطلبانه اتباع غیرمجاز از کشور است؛ موضوعی که بیانگر عزم جدی پلیس در مدیریت وضعیت اتباع غیرمجاز در آستانه بازگشایی مدارس است.
