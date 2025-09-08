آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!

لیلی حاطوم، کارشناس مسائل امنیتی لبنان، گفت: «آمریکایی‌ها در محاسبات خود برای جنگ آینده با ایران پذیرفته‌اند که چند پایگاه را از دست بدهند، اما این خسارت‌ها بیشتر متوجه دولت‌های میزبان پایگاه‌هاست، نه خود آمریکا.» او ادعا کرد: «در صورت حمله به ایران، این کشور تنها خواهد بود؛ چین ممکن است حمایت نکند و روسیه نیز اعلام کرده که دخالت نخواهد کرد. روسیه هم‌پیمان ما نیست و منافعش با جامعه روس‌تبار اسرائیل گره خورده است.» او درباره جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل گفت: «ایران در وعده صادق 3، مدل بازی دشمن را تکرار کرد...» او درباره رویارویی بعدی گفت: «اگر در جنگ پیش رو مانند خود دشمن بجنگیم، رژیم اسرائیل نمی‌تواند مرگ شهروندانش را تحمل کند. ارتش را می‌توان هدف گرفت، اما شهرک‌نشینان که پایه رژیم هستند، ترسو هستند و فرار می‌کنند...» تحلیل کامل این کارشناس نظامی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.