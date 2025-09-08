بزرگترین قیام مدنی دریایی با عنوان «ناوگان جهانی صمود» با مشارکت فعالان، پزشکان و شخصیتهای عمومی از 44 کشور جهان در حال حرکت به سمت غزه است؛ مأموریتی با هدف شکستن محاصره این منطقه و رساندن کمکهای بشردوستانه. بیش از 50 کشتی از مبدا کشورهای مختلف از جمله مالزی، اسپانیا، ایتالیا و تونس به سمت شرق حرکت کردهاند؛ برخی در طوفانها آسیب دیدهاند، اما ناوگان همچنان به مسیر خود ادامه میدهد. در اسپانیا، چهرههایی همچون گرتا تونبرگ نیز در این حرکت حضور دارند. از ایتالیا، کشتیهای اعزامی با پشتیبانی کشتی نجات «حمایت حیات» به حرکت درآمدهاند. در تونس، ناوگان بار دیگر سازماندهی شد و آماده ورود به فاز نهایی مأموریت شد. هدف مشترک تمامی مسیرها، شکستن محاصره غزه است. کارگران بندر در ایتالیا هشدار دادهاند اگر حتی 20 دقیقه تماس خود با کشتیها را از دست بدهیم، کل اروپا را تعطیل خواهیم کرد. با وجود تهدیدات، پهپادها، طوفانها و فشارهای سیاسی، این ناوگان به مسیر خود ادامه میدهد. در این موشن گرافی جزئیاتی از این ناوگان و مسیر حرکتش را میبینید.