ویدیویی از یک افغانی به شدت وایرال شده که پس از رد مرز در گفت و گو با یکی از خبرنگاران معروف افغان می‌گوید خودش و پدرش متولد شیراز هستند اما روی افغانستان تعصب دارد و به همین دلیل لهجه‌اش را حفظ کرده است. او که یک ماه است رد مرز شده، می‌گوید وقتی به ایران برگردند و حکومت در ایران به دست بگیرند، یک ایرانی زنده نمی‌گذارند! این ویدیو که موارد متعددی شبیه به این پیش از این نیز منتشر شده نشان می‌دهد نگرانی‌های امنیتی مسئولین تا چه حد واقعی است و روند رد مرز اتباع باید با جدیت بیشتری دنبال شود. اظهارات این افغانستانی که به دور از خشم و با خونسردی بیان می‌شود را می‌بینید و می‌شنوید.