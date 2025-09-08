سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی
سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و جمعی از علمای جهان اسلام صبح امروز دوشنبه در سالن اجلاس سران آغاز شد. در این کنفرانس بیش از 80 مهمان بینالمللی و 210 مهمان داخلی حضور دارند. همچنین 148 مقاله از میان 392 مقاله ارسالی برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شده است.
برچسبها:وحدت اسلامی کنفرانس بین المللی بین المللی
