سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و جمعی از علمای جهان اسلام صبح امروز دوشنبه در سالن اجلاس سران آغاز شد. در این کنفرانس بیش از 80 مهمان بین‌المللی و 210 مهمان داخلی حضور دارند. همچنین 148 مقاله از میان 392 مقاله ارسالی برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شده است.