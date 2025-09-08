En
خط و نشان نماینده مجلس برای عراقچی‌ را ببینید

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: «ما قانونی تصویب کردیم که همکاری با آژانس را تعلیق کنیم. مشخص نیست این قانون رعایت شده باشد. من به عراقچی هشدار می‌دهم که اگر پا را از قانون فراتر بگذاری شما را مجازات خواهیم کرد!» اظهارات دلینگانی در حالی است که مجلس بر اساس مصوبه خودش تصمیم گیری در این حوزه را به شورای عالی امنیت ملی محول کرده و در این زمینه که در چارچوب اختیارات و وظایف رهبری ذیل اصل 110 قانون اساسی مبنی بر سیاست گذاری برای کشور و بازوی ایشان یعنی شورای عالی امنیت ملی است، مجلس اختیار و صلاحیت ذاتی ندارد. بنابراین عراقچی با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. اظهارات این نماینده را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
14
پاسخ
خب عراقچی جای اورانیومها را از کجا می داند ؟ اگر این نکته درست باشد یعنی به صورت سیستمی داره عمل می کنه پس در حکم یک مامور را دارد و نه بیشتر .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
1
30
پاسخ
نمایندگان مجلس تا الان چه کار مفیدی برای مردم انجام داده اند؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
به پیر به پیغمبر ما از این ها انتظار کار مفید نداریم، ضرر نرسانند موجب کمال امتنان است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
1
25
پاسخ
زیاد جوش نزن شما اختیار چندانی نداری و فعلا تصمیم چیز دیگری است .
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
مرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
10
پاسخ
یک عده که هیچ خاصیتی برای مردم ندارند و فقط سیاست بازی می کنند و یادشون میره چی تصویب کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
9
پاسخ
تو کاره ای نیستی حاجی جان
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
5
پاسخ
نمایندگان ۱ درصدی برای مردم تصمیم میگیرن.‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
من از شورای نگهبان عاجزانه می خواهم یک آزمون حقوق اساسی و مقدمه علم حقوق و بایسته های حقوق اساسی از داوطلبان نمایندگی مجلس بگیرند و بر اساس نمره بروند سراغ دیگر صلاحیت ها ، متاسفانه نمایندگان محترم مجلس حتی مقدمات ابتدایی حقوق را نمی دانند و بعد می آیند قانون وضع می کنند. متاسفانه اینها هم با تعداد آرایشان هم با اظهار نظر هایشان شان مجلس را به استهزا گرفتند .
