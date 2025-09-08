خط و نشان نماینده مجلس برای عراقچی‌ را ببینید

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: «ما قانونی تصویب کردیم که همکاری با آژانس را تعلیق کنیم. مشخص نیست این قانون رعایت شده باشد. من به عراقچی هشدار می‌دهم که اگر پا را از قانون فراتر بگذاری شما را مجازات خواهیم کرد!» اظهارات دلینگانی در حالی است که مجلس بر اساس مصوبه خودش تصمیم گیری در این حوزه را به شورای عالی امنیت ملی محول کرده و در این زمینه که در چارچوب اختیارات و وظایف رهبری ذیل اصل 110 قانون اساسی مبنی بر سیاست گذاری برای کشور و بازوی ایشان یعنی شورای عالی امنیت ملی است، مجلس اختیار و صلاحیت ذاتی ندارد. بنابراین عراقچی با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. اظهارات این نماینده را می‌بینید و می‌شنوید.