تیپ شیک و خانومانه روژانِ سریال «نون خ»

در تازه‌ترین اخبار از دنیای سینما، هدیه بازوند، بازیگر محبوب و شناخته‌شده نقش روژان در سریال «نون خ»، در اکران فیلم «ناتور دشت» با تیپی خانومانه و به رنگ مشکی حاضر شد.