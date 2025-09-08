اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع ایران پیرامون گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: گزارش آژانس را بررسی کردیم و مواضع خود را در قالب یک یادداشت به آژانس و کشورهای عضو شورای حکام منعکس خواهیم کرد. این البته یک رویه متعارف است. ما انتظار داشتیم که گزارش منصفانه‌ای با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی ارائه شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری صبح امروز (دوشنبه، ۱۷شهریورماه) با اشاره به میلاد پیامبر اکرم گفت: نشست امروز را با تبریک میلاد پیامبر اسلام آغاز میکنم. هفته وحدت برای مسلمانان فرصتی است برای تأمل و تفکر درباره وضعیت جهان اسلام، برای اندیشیدن به چالش‌هایی که امت اسلامی با آن مواجه است و در رأس آن‌ها موضوع فلسطین قرار دارد؛ موضوعی که به مسلمانان آزادی و کرامت می‌بخشد. در این ایام شایسته است که خدمت همه هموطنان‌مان در ایران، خارج از کشور و همه مسلمانان جهان این ایام و این هفته را تبریک عرض کنم. همان‌طور که اشاره کردم، باید به فاجعه‌ای توجه کرد که همچنان در فلسطین اشغالی در حال وقوع است و هر روز ابعاد تازه‌ای از نسل‌کشی در این سرزمین آشکار می‌شود.

باور بفرمایید در همین دو سه ساعتی که خود را برای این جلسه آماده می‌کردم، دو بار ناچار شدم اعداد و ارقام مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی و شمار شهدای غزه را تغییر دهم، چرا که هر لحظه و هر دقیقه بر آمار شهدا افزوده می‌شود؛ چه به دلیل حملات نظامی، چه بر اثر گرسنگی و تشنگی، یا حتی در صف‌های توزیع غذا. این کشتار با هدف قرار دادن اماکن مسکونی در شهر غزه ادامه دارد و بخشی از طرح رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین‌شان است. در همین حال، اظهارات مقامات این رژیم نیز بر این هدف صحه می‌گذارد. واکنش جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه، به‌ویژه افکار عمومی جهانی، توقف این جنایات و محاکمه و مجازات عاملان و جنایتکاران جنگی را مطالبه می‌کند. ابتکار اخیر در کشورهای مختلف برای تشکیل ناوگان‌های حمایتی با مشارکت شمار زیادی از کشورها، نشانگر عصبانیت و خشم جامعه بشری و جامعه بین‌المللی نسبت به این جنایات است.

ابراز همدردی ایران با مردم افغانستان و پاکستان

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در هفته گذشته ما شاهد دو اتفاق ناخوشایند در کشورهای همسایه نیز بودیم که لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کرده و به برادران و خواهران خود در افغانستان و پاکستان تسلیت عرض کنم. در افغانستان، زمین‌لرزه شدیدی در شرق این کشور رخ داد و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از همان ساعات نخست برای امدادرسانی اعلام آمادگی کرد. همچنین در پاکستان، وقوع سیل اخیر موجب خسارات سنگینی شد و ما ضمن اعلام همبستگی، برای کمک نیز آمادگی خود را ابراز کردیم. همان‌طور که اطلاع داریم، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه محموله قابل توجه کمک به افغانستان ارسال کرده و همچنان آماده ادامه امدادرسانی است.

در جریان مذاکرات عراقچی و کالاس، نکات و ایده‌هایی میان دو طرف مطرح شد

اسماعیل بقائی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه در تازه ترین رایزنی در خصوص آغاز روند اسنپ بک، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند؛ آیا نتایج این دیدار در حفظ پنجره دیپلماسی در موضوع بازگشت تحریم های شورای امنیت موثر بود؟ مشخصا آیا ابتکاری از سوی دو طرف روی میز قرار گرفت؟ گفت: دیدار وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیداری مفید بود. ما وظیفه خود می‌دانیم که از هر فرصت و در هر قالبی برای پیشبرد منافع کشور، بیان مطالبات خود و هشدار نسبت به تبعات سوءاستفاده سه کشور اروپایی از سازوکار موسوم به بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت استفاده کنیم. از این منظر، این گفت‌وگوها مفید ارزیابی می‌شود. در جریان این مذاکرات، نکات و ایده‌هایی میان دو طرف مطرح شد و امیدواریم در ادامه این تماس‌ها، اروپایی‌ها با درک صحیح از تبعات و آثار رویکرد تقابلی، در شیوه‌های خود تجدیدنظر کنند.

آژانس اکنون به این درک رسیده که لازم است دیدگاه‌های ایران را در این زمینه بشنود و لحاظ کند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع ایران پیرامون گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: گزارش آژانس را بررسی کردیم و مواضع خود را در قالب یک یادداشت به آژانس و کشورهای عضو شورای حکام منعکس خواهیم کرد. این البته یک رویه متعارف است. ما انتظار داشتیم که گزارش منصفانه‌ای با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی ارائه شود.

وی ادامه داد: واقعیت میدانی چیزی جز حمله غیرقانونی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیست. این اقدام آن‌قدر شنیع و بی‌سابقه بود که اقتضا می‌کرد آژانس به‌صورت مفصل به آن بپردازد و موضع خود را در قبال این اقدام غیرقانونی روشن کند؛ هم به دلیل ماهیت غیرقانونی این حمله و هم با این نگاه که چنین تعرضات و قانون‌شکنی‌هایی در آینده تکرار نشود. البته گزارش مربوط به دوره‌ای قبل از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است.

بقائی خاطر نشان کرد: در عین حال برداشت ما این است که آژانس به این درک رسیده که شیوه و نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران نمی‌تواند مشابه دوره پیش از هجمه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد؛ زیرا این حادثه، حادثه‌ای منحصر به فرد بوده است. اینکه تأسیسات هسته‌ای یک کشور که تحت نظارت آژانس قرار دارد، مورد تعرض قرار بگیرد، امری بی‌سابقه است و هیچ پروتکل یا روشی برای بازرسی در چنین شرایطی وجود نداشته است.

بقائی با تاکید بر اینکه آژانس اکنون به این درک رسیده که لازم است دیدگاه‌های ایران را در این زمینه بشنود و لحاظ کند، گفت: این همان چیزی بود که در قالب سه دور مذاکرات در وین و تهران دنبال شد. هیئت نمایندگی ایران متشکل از مدیرکل صلح و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، با همراهی نماینده سازمان انرژی اتمی، در این مذاکرات شرکت کردند. آخرین دور مذاکرات نیز جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، اما روند گفت‌وگوها مثبت بوده است.

وی افزود: ملاحظات مربوط به امنیت و ایمنی تأسیسات هسته‌ای ایران، واقعیات میدانی، قانون مصوب مجلس و همچنین ملاحظات شورای عالی امنیت ملی عناصری بودند که مذاکره‌کنندگان ما مدنظر قرار دادند و در مذاکرات خود با آژانس مطرح کردند. منتظریم آخرین گفت‌وگوها انجام شود و متن نهایی توافق میان ایران و آژانس، که دربرگیرنده شیوه تعامل ایران با آژانس در شرایط جدید است، نهایی گردد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه برخی موارد نامناسب در شیوه گزارش‌دهی بازرسان ذکر شده است، ادامه داد: در این گزارش به موضوعی اشاره شده که مربوط به اوایل ماه می است؛ یعنی دو مورد از اسناد مورد دسترسی بازرسان آژانس در فُردو به وین منتقل شد. این اقدام برخلاف پروتکل‌های مربوطه بود و آژانس نیز پذیرفت که چنین اقدامی نباید انجام می‌شد. در عین حال، در گزارش از اقدام ایران برای منع ورود مجدد این بازرسان، به‌عنوان اقدامی غیرقابل توجیه نام برده شده است؛ در حالی که از نظر ما این اقدام کاملاً قابل توجیه بود. دلیل آن هم روشن است؛ همان‌طور که خود آژانس نیز اذعان کرد، این اسناد محرمانه اساساً نباید از تأسیسات ما خارج می‌شد.

رژیم صهیونیستی هیچ نیت خیری برای کشورهای منطقه و گروه‌های دینی و نژادی ندارد

اسماعیل بقایی خاطرنشان کرد: اجلاس آتی برای اقلیت‌های دینی در سوریه، عراق و لبنان از سوی رژیم مانند این است که کسی از جفری اپستین بخواهد درباره قاچاق انسان نظر دهد. از حیث ضربه و حمله به کشورهای منطقه هیچ تبعیضی را قائل نشده است و هیچ نیت خیری برای کشورهای منطقه و گروه‌های دینی و نژادی ندارد.

درباره بازگشت تحریم‌ها نه ساده سازی کنیم و نه بزرگنمایی

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در ادامه یادآور شد: نه ساده سازی کنیم درباره بازگشت تحریم‌هایی که وجود داشته و نه بزرگنمایی کنیم. ما با علم بر اینکه بازگشت تحریم‌ها ناموجه و ناعادلانه است همه تلاش‌های خود را کردیم تا این اتفاق نیافتتد. چین و روسیه شرکای ما هستند و ما حتما با توجه به احتمالاتی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد تماس‌های لازم با این دو کشور را داشتیم و ادامه خواهیم داد.