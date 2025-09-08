جزئیات سفر پزشکیان به چین از زبان خودش

En
پزشکیان به مذاکرات اخیر خود با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و افزود: "۲/۵ ساعت با پوتین جلسه داشتیم که در آن به بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداخته شد."
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور در دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب به بیان مواردی از سفر اخیر خود و شرکت در اجلاس شانگهای پرداخت.

پزشکیان، گفت که تیم اقتصادی روسیه هفته آینده به ایران می‌آید و ادامه همکاری‌های اقتصادی با روسیه در دستور کار قرار دارد. وی همچنین درباره روابط اقتصادی ایران با ترکیه گفت: "ما ۸ میلیارد دلار توافق اقتصادی با ترکیه داریم."

پزشکیان در ادامه به مذاکرات اخیر خود با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و افزود: "۲/۵ ساعت با پوتین جلسه داشتیم که در آن به بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداخته شد."

وی همچنین خبر داد که قطار زاهدان به چابهار امسال به اتمام می‌رسد و این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل و اقتصاد ایران برخوردار است.

