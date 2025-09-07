پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال

به گزارش تابناک به نقل از مهر، تیم‌های فوتبال جوانان پرسپولیس و استقلال امروز یکشنبه ۱۶ شهریور و از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه درفشی‌فر مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان بهادر عبدی خاتمه یافت.

نیمه اول این دیدار با حساب ۲ بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت و در نیمه دوم هم این تیم یک گل دیگر به ثمر رساند تا بازی با حساب ۳ بر صفر خاتمه یابد.

امیرمحمد رضایی، مهدی چشم‌به‌راه و امیررضا ولی پور گل‌های پرسپولیس را در این بازی به ثمر رساندند.