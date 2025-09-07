برگزاری هفدهمین کنگره فدراسیون جهانی ووشو با حضور رئیس فدراسیون

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو؛ هفدهمین جلسه کنگره جهانی فدراسیون ووشو از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر امروز به وقت محلی در برازیلیا برگزار شد که در این کنگره گائو ژیدان، رئیس فدراسیون جهانی ووشو و رئیس کمیته ملی المپیک چین و خانم یوپینگ ژانگ، دبیرکل IWUF در ابتدا ضمن خوش‌آمدگویی به حضار، درباره برنامه‌ها و رویدادهای برگزار شده و پیش‌رو به اظهارنظر پرداختند.

سپس گزارش مالی فدراسیون جهانی توسط هانگ‌مانگ سنگ، خزانه‌دار IWUF ارائه شد و اعضای کنگره درباره میزبانی رویدادهای پیش‌رو به بررسی شرایط پرداختند که بر این اساس و با تصویب کنگره، چهارمین دوره جام جهانی تالو به میزبانی شهر هایکو در کشور چین در جولای ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. هم‌چنین یازدهمین دوره جام جهانی ساندا به میزبانی ماکائو در ژوئن برگزار می‌شود. یازدهمین دوره مسابقات جهانی کونگ‌فو نیز در سال ۲۰۲۷ در شهر جیانگ‌یین چین صورت خواهد گرفت.

در ادامه این مجمع گزارشاتی از پروسه پیش‌برد برنامه‌های برگزاری مسابقات جهانی از جمله دهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان ووشو در شهر تیان‌جین چین که در مارس ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، از سوی کمیته برگزاری مورد بحث و ارائه قرار گرفت و فدراسیون ووشو بلغارستان گزارش خود درباره تدارک و انجام پنجمین دوره از مسابقات قهرمانی جهان تایچی‌چوان در شهر بوروگاس را ارائه کرد و فدراسیون ووشو فیلیپین نیز گزارش خود درباره هجدهمین دوره از مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۷ در مانیل را ارائه داد.

در نهایت اعضای کنگره با رأی مثبت به عضویت کشورهای امارات‌متحده‌عربی، بورکینافاسو و کنیا؛ تعداد اعضای IWUF را به ۱۶۲ عضو رساندند. در این جلسه امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو ایران و نایب‌رئیس کمیته کونگ‌فو فدراسیون جهانی، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و عضو هیأت اجرایی IWUF حضور داشتند.