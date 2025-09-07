لحظه منفجر کردن نفربر توسط ربات انتحاری ایران

تصاویری از عملکرد ربات رزمی–شناسایی «حیدر» منتشر شده که زیر خودروی زرهی میرود و خودش را منفجر میکند. این ربات قابلیت حرکت 360 درجهای دارد و میتواند با سرعتی تا حدود 60 کیلومتر بر ساعت حرکت کند. توانایی جابهجایی تا مسافت 30 کیلومتر و حمل بار تا حدود 40 کیلوگرم نیز برای آن پیشبینی شده است. کنترل این ربات از راه دور و تا فاصله 10 کیلومتر انجام میشود. علاوه بر این، «حیدر» از سامانه هوش مصنوعی پیشرفتهای بهره میبرد که امکان انجام خودکار مأموریتها بدون هدایت مستقیم اپراتور را فراهم میکند. مکانیزم این ربات انتحاری که یک خودرو هدایتپذیر از دور یا خُهپاد | RCV است و یک نفربر را منفجر میکند، میبینید.