نمایش «شاید بخشیدی»

نمایش «شاید بخشیدی» به نویسندگی بهاره جلیلیان و کارگردانی منیژه احمدی هنرمندان نام آشنای همدانی از ۱۳ تا ۱۸ شهریور در سالن پلاتو مجتمع فرهنگی اجتماعی عین القضات به روی صحنه رفته است. این نمایش به روایت واقعی از داستان زندگی انسان های زیر سن قانونی پرداخته است که مرتکب قتل عمد شده اند و حالا زیر چوبه دار در انتظار بخشش هستند.