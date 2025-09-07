حالا هواداران پرسپولیس در وضعیتی قرار دارند که در فوتبال ایران بسیار آشناست. مطرح شدن نامهایی جذاب برای دو پستی که تیم جای خالی دارد و در نهایت منتفی شدن حضورشان در لیگ ایران!
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه پرسپولیس فصل نقلوانتقالات را طوفانی آغاز کرد و با جذب چند بازیکن از جمله پیام نیازمند، تیوی بیفوما، مجتبی فخریان و رضا شکاری، پیامی امیدبخش به هواداران صادر کرد. رضا درویش مشابه دوندهها، به عنوان اولین نفر در خط استارت قرار گرفت و به نظر میرسید عزمش را جزم کرده تا خیلی زود خود را به خط پایان نقلوانتقالات برساند.
در این میان، مصطفی لشگری سخنگوی باشگاه پرسپولیس هم تأکید کرد: «پرسپولیس در بهترین شرایط آمادهسازی، رقابتهای فصل جدید را آغاز خواهد کرد و مطمئن باشید تیم با اسکواد کامل وارد رقابتهای لیگ میشود.» البته چنین وعدهای محقق نشد و پرسپولیس دو بازی ابتدایی لیگ را هم پشت سرگذاشت تا اینکه نخستین تعطیلی لیگ فرا رسید. سرخپوشان پایتخت بعد از فیفادی بازی حساسی با فولاد خوزستان دارند و این در حالی است که اسکواد پرسپولیس در وقفه طولانی شهریورماه نیز تاکنون تقویت نشده و همچنان ضعفهایی دارد.
وحید هاشمیان برای دو پست دفاع چپ و مهاجم، نیازمند بازیکن است و خودش هم بارها تأکید کرده که با حساسیت خاصی جذب بازیکن را زیر نظر دارد. با این اوصاف، آنچه مهم است اینکه باشگاه بهرغم شروع فوقالعاده نقلوانتقالات اما پایان نهچندان مناسبی داشته است. در واقع تمام وعدههای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و اطرافیانش، چیزی شبیه قطار شهربازی بوده است؛ جذاب و پرهیاهو اما بدون مقصدی مشخص. قطاری که صرفاً برای سرگرمی مسیری را طی میکند و دوباره به همان نقطه اول بازمیگردد.
این حکایت پرسپولیس در مدت اخیر بوده؛ ارائه لیست توسط سرمربی، بنبست در مذاکرات و بازگشت به نقطه صفر. یعنی همان جایی که تیم دچار خلاء است و هنوز با هیچ اسمی پر نشده و نمیشود. امروز برخی منابع مدعی شدند که باشگاه پرسپولیس در جذب چند بازیکن معرفیشده از سوی هاشمیان ناکام بوده و سرمربی این تیم باید بهزودی لیست جدیدی را به باشگاه ارائه دهد. این برای چندمین بار در حدود دو ماه گذشته است که چنین خبرهایی منتشر میشود. در واقع ناکامی در جذب نفرات لیست مدنظر، بایگانی شدن آن و رفتن سراغ فهرست جدید.
در روزهای اخیر، نام بازیکنی چون ماتیا دیشیلیو مدافع سابق تیم ملی ایتالیا و یوونتوس مطرح شد. علاوه بر آن، نام دو مهاجم خارجی دیگر که قرار بود حداقل یکی از آنها نهایی شود، اما ناکامی باشگاه پرسپولیس در تکمیل اسکواد تیم در حالی است که خریدهای خارجی رقیب سنتی، بر ناراحتی و نگرانی هواداران تیم سرخ پایتخت میافزاید. استقلال در آخرین رونمایی خود خبر از عقد قرارداد دو ساله با منیر الحدادی وینگر-مهاجم مراکشی فصل گذشته لگانس داد. بازیکنی ۳۰ ساله که سابقه پوشیدن پیراهن بارسلونا را هم در کارنامه خود دارد.
همه اینها در شرایطی است که محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، سهامدار اصلی باشگاه در کنسرسیوم بانکی که مالک پرسپولیس محسوب میشود، به اعتراض هواداران نسبت به عملکرد رضا درویش واکنش نشان داد. او در مصاحبهاش، اظهارنظری داشت که غیرمستقیم توپ را به زمین هواداران انداخت: «پیش از فصل قرار بود به استعفای درویش رسیدگی شود، اما هوادارانی که الان به دنبال برکناری او هستند، آن زمان به این تصمیم اعتراض کردند. اواخر فصل قبل که باید برای شروع فصل جدید آماده میشدیم، هیأت مدیره باتوجه به استعفای آقای درویش آمدند در مورد تغییر آقای درویش جلسه گذاشتند. یک هجمه شد که چند بازیکن خوب جذب شده است. آن موقع کلی به ما اعتراض کردند که آقای درویش عملکردش خوب است و پنج بازیکن گرفته و میخواهید او را تغییر بدهید؟ اما الان که فصل نقلوانتقالات تمام شده و دیگر فصل تغییرات نیست، اینطور میگویند.»
مدیرعامل بانک شهر در مواجهه با مقایسه حمایت مالی از باشگاه پریسپولیس و هلدینگ خلیج فارس از استقلال، گفت: «بانک شهر در بودجه حامی بهتری بود و همچنین در تغییرات. شما باشگاه استقلال را در نظر بگیرید، اینکه آنها در دو سال چندین مدیرعامل عوض کردند، خوب است و باعث نتیجه خوب شده است؟ الان هم نباید پیش قضاوت کنیم ما با همین شرایط توانستیم سپاهان را در اصفهان شکست بدهیم. ما که نباید بگوییم فلان بازیکن را بگیر یا نگیر. آنجا که دیگر بزنگاه بود و چند ساعت تا زمان اداری نقلوانتقالات باقی مانده بود، بانک شهر آمد خارج از قرارداد باشگاه پرسپولیس، قرارداد ۱۱ بازیکن را بست تا باشگاه همه نفراتش را ثبت کند. در ضمن اگر آقای درویش نباشد چه کسی باشد؟ اینکه ما فقط اسیر جو احساسی شویم که در هواداران ۱۷ تا ۲۰ ساله است، درست نیست. یا اینکه یک سری افرادی که در این موضوع میتوانند ذینفع بشوند و قراردادهای میلیاردی زندگی آنها را تحت تأثیر قرار بدهد. مالک باید با عقلانیت رفتار کند. عقلانیت این است که وقتی این شعار را میشنویم دو بازیکن باید با تراز جهانی جذب شود و ما تأکید کردیم بدون اجازه ما این بازیکن جذب نشود.»
