کد خبر: ۱۳۲۷۱۱۴
بازدید: ۶۲۲

جشن گانش چاتورتی در هند

هندی‌ها در حال برگزاری آخرین روز گانش چاتورتی که با غوطه‌ور شدن در دریا به پایان می‌رسد. گانش چاتورتی یکی از جشن‌های مهم هندوهاست که به گانش یا گوگلشامی، الهه شیرخوار و نگهبان دروازه‌ها و گره‌گشای مشکلات، اختصاص دارد. این جشن معمولاً به مدت ده روز برگزار می‌شود و با پوجا (عبادت)، نمایش‌های هنری، آتش‌بازی و آئین‌های آب‌پاشی همراه است.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل هند گانش چاتورسی
