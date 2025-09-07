سفیر آمریکا: به خاطر خدا کنار اسرائیل هستیم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او که به مسیحیان انجیل‌گرا (اوانجلیست) تعلق دارد، در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که آمریکا به خاطر خدا باید در کنار اسرائیل بماند.سفیر واشنگتن در تل‌آویو به «شبکه سخن‌پراکنی مسیحیان» در پاسخ به سوالی درباره جنگ غزه و لزوم حمایت آمریکا از اسرائیل گفت: «این یک مناقشه معنوی، نبردی از اعصار، بهشت در مقابل جهنم، خیر در مقابل شر است.»هاکبی جواب داد که حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، به خاطر «تمدن غرب» است.

او گفت: «اگر شما واقعا یک قدم به عقب بروید و به ماجرا نگاه کنید، واقعا یک درگیری ژئوپلیتیکی نمی‌بینید آنچه می‌بینید یک درگیری معنوی است، این یک نبردی برای اعصار است. این، درگیری حزبی و جناحی، بین چپ، راست، لیبرال و محافظه کار نیست... این بهشت در برابر جهنم است، این درگیری خیر در برابر شر است.» سفیر واشنگتن در تل‌آویو ادعا کرد: «مردم باید این را در این قالب ببینند وگرنه همه موضوع را از دست می‌دهند. کاری که حماس کرد، کاری شیطانی بود که اگر به سختی به تاریخ نگاه کنید چیزی شبیه به آن پیدا نمی‌کنید. این از کجا نشات گرفت؟ این فقط ناشی از مشکلات و فشار‌های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نبود بلکه منشا آن از شیطان بود.»

او گفت: «به خاطر همین بوده که من به طور خاص، پیروان مسیح در ایالات متحده و سراسر جهان باید این را به رسمیت بشناسند. شما به خاطر دولت اسرائیل در کنار اسرائیل نمی‌ایستید بلکه شما در کنار اسرائیل می‌ایستید، چون اسرائیل یک سنت نشات‌گرفته از خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، قانون، نور و پایه و اساس تمدن غرب را نمایندگی می‌کند.» هاکبی یک دوگانه ساختگی برای مسیحیان در آمریکا و سراسر جهان ساخت و گفت که باید بین حمایت از اسرائیل و طرفداری از حماس، یک گزینه را انتخاب کنند.

او با این ادعا که «افرادی شبیه به حماس می‌خواهند نه تنها تک تک یهودیان را بلکه یکایک مسیحیان را محو کنند» خطاب به مسیحیان جهان گفت: «شما باید یک طرف را انتخاب کنید. انتخاب شما این طرف است، یا طرف دیگر؟ یک طرف را انتخاب کنید.»