En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفیر آمریکا: به خاطر خدا کنار اسرائیل هستیم

سفیر آمریکا در اسرائیل مایک هاکبی در دفاع از نسل‌کُشی ساکنان غزه گفت: «این یک مناقشه معنوی، نبرد بهشت در مقابل جهنم و خیر علیه شر است.»
کد خبر: ۱۳۲۷۱۰۹
| |
441 بازدید
سفیر آمریکا: به خاطر خدا کنار اسرائیل هستیم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او که به مسیحیان انجیل‌گرا (اوانجلیست) تعلق دارد، در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که آمریکا به خاطر خدا باید در کنار اسرائیل بماند.سفیر واشنگتن در تل‌آویو به «شبکه سخن‌پراکنی مسیحیان» در پاسخ به سوالی درباره جنگ غزه و لزوم حمایت آمریکا از اسرائیل گفت: «این یک مناقشه معنوی، نبردی از اعصار، بهشت در مقابل جهنم، خیر در مقابل شر است.»هاکبی جواب داد که حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، به خاطر «تمدن غرب» است.

او گفت: «اگر شما واقعا یک قدم به عقب بروید و به ماجرا نگاه کنید، واقعا یک درگیری ژئوپلیتیکی نمی‌بینید آنچه می‌بینید یک درگیری معنوی است، این یک نبردی برای اعصار است. این، درگیری حزبی و جناحی، بین چپ، راست، لیبرال و محافظه کار نیست... این بهشت در برابر جهنم است، این درگیری خیر در برابر شر است.» سفیر واشنگتن در تل‌آویو ادعا کرد: «مردم باید این را در این قالب ببینند وگرنه همه موضوع را از دست می‌دهند. کاری که حماس کرد، کاری شیطانی بود که اگر به سختی به تاریخ نگاه کنید چیزی شبیه به آن پیدا نمی‌کنید. این از کجا نشات گرفت؟ این فقط ناشی از مشکلات و فشار‌های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نبود بلکه منشا آن از شیطان بود.»

او گفت: «به خاطر همین بوده که من به طور خاص، پیروان مسیح در ایالات متحده و سراسر جهان باید این را به رسمیت بشناسند. شما به خاطر دولت اسرائیل در کنار اسرائیل نمی‌ایستید بلکه شما در کنار اسرائیل می‌ایستید، چون اسرائیل یک سنت نشات‌گرفته از خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، قانون، نور و پایه و اساس تمدن غرب را نمایندگی می‌کند.» هاکبی یک دوگانه ساختگی برای مسیحیان در آمریکا و سراسر جهان ساخت و گفت که باید بین حمایت از اسرائیل و طرفداری از حماس، یک گزینه را انتخاب کنند.

او با این ادعا که «افرادی شبیه به حماس می‌خواهند نه تنها تک تک یهودیان را بلکه یکایک مسیحیان را محو کنند» خطاب به مسیحیان جهان گفت: «شما باید یک طرف را انتخاب کنید. انتخاب شما این طرف است، یا طرف دیگر؟ یک طرف را انتخاب کنید.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفیر آمریکا مایک هاکبی نسل‌کشی
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرار سفیر آمریکا  به پناهگاه‌ها از ترس موشک‌های ایران!
حمایت آمریکا در پشت پرده دادگاه امروز نتانیاهو
ویتکاف: دیدار پوتین و زلنسکی محتمل است
بقائی: آمریکا و فرانسه دروغ می‌گویند
اظهارات سفیر آمریکا در اراضی اشغالی علیه برنامه هسته‌ای ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZEz
tabnak.ir/005ZEz