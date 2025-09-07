به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک و شکست‌ طرح‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه شکست طرح اسرائیل بزرگ و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به جایگاه محوری ایران در معادلات منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های بغداد و تهران را در راستای منافع ملت‌های دو کشور و ثبات منطقه ضروری دانست.

