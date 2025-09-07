En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نقش محوری ایران در معادلات منطقه‌ای از نگاه عمار حکیم

رئیس جریان حکمت ملی عراق با مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و بر همگرایی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۸۹
| |
206 بازدید
نقش محوری ایران در معادلات منطقه‌ای از نگاه عمار حکیم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک و شکست‌ طرح‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه شکست طرح اسرائیل بزرگ و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به جایگاه محوری ایران در معادلات منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های بغداد و تهران را در راستای منافع ملت‌های دو کشور و ثبات منطقه ضروری دانست.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره به جایگاه محوری ایران در معادلات منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های بغداد و تهران را در راستای منافع ملت‌های دو کشور و ثبات منطقه ضروری دانست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عمار حکیم علی اکبر ولایتی جریان حکمت ملی عراق
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ولایتی: شانگهای قبرستان نظم آمریکایی شد/ ترامپ در نقش هیتلر جدید
رایزنی حکیم و اژه‌ای درباره تحولات منطقه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۴ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۷ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005ZEf
tabnak.ir/005ZEf