به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی، بر ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک و شکست طرحهای رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه شکست طرح اسرائیل بزرگ و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به جایگاه محوری ایران در معادلات منطقهای، تقویت همکاریهای بغداد و تهران را در راستای منافع ملتهای دو کشور و ثبات منطقه ضروری دانست.
