فردا؛ چهارمین مرحله پیش فروش سکه

سخنگوی مرکز مبادله گفت: چهارمین مرحله طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران فردا ۱۷ شهریور برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۸۴
فردا؛ چهارمین مرحله پیش فروش سکه

کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: چهارمین مرحله طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران فردا ۱۷ شهریور برگزار می‌شود؛ در این پیش فروش سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ پیش فروش خواهد شد و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ است.


به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ او در ادامه گفت: فردا بازه ثبت سفارش پیش خرید سکه طلا، ساعت ۱۲ الی ۱۵ روز پیش فروش است و ساعت شروع جلسه راس ساعت ۱۲ خواهد بود. ثبت سفارش تمام سکه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴، نیم ‏سکه از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه لغایت ۱۴:۳۰ دقیقه و ربع سکه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز پیش ‏فروش امکان پذیر است.

این مقام مسئول می‌گوید: سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به قیمت ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال به فروش میرسد.

او تاکید کرد: هر ایرانی با حداقل ۱۸ سال تمام شمسی می‌تواند در این طرح پیش فروش شرکت کند و حداقل یک تا حداکثر ۱۵ قطعه سکه خریداری کند. متقاضیان مجاز به خرید حداکثر، ۳ (سه) سکه تمام، ۵ (پنج) نیم سکه و ۷ (هفت) قطعه ربع سکه بهار آزادی به صورت همزمان هستند همچنین متقاضیانی که در نوبت اول و دوم و سوم پیش‌فروش، موفق به خرید سکه‌های شده‌اند می‌توانند در این نوبت نیز شرکت کنند.

