جذب ۲۳ مدیر بدون کد استخدامی پس از اخراج‌‌های سیاسی

در بررسی انجام گرفته، تعدادی از افراد در لیست در حال حاضر و بدون رابطه استخدامی در سمت‌های مدیریت ارشد مشغول به کار هستند.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۷۰
385 بازدید
جذب ۲۳ مدیر بدون کد استخدامی پس از اخراج‌‌های سیاسی

وزیر کشور از سازمان اداری و استخدامی خواستار صدور شناسهٔ استخدامی برای ۲۳ نفر برای تصدی سمت‌های مدیریتی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در بررسی انجام گرفته، تعدادی از افراد در لیست در حال حاضر و بدون رابطه استخدامی در سمت‌های مدیریت ارشد مشغول به کار هستند.

این درخواست برای مدیران دولت جدید پس از اقدام به اخراج ۴۰۰ نفر از مدیران دولت قبل صورت گرفته است.

حال سوال این است، این افراد چگونه بدون رابطهٔ استخدامی مسئولیت گرفته و چطور سازمان بازرسی از کنار این موضوع به سادگی عبور کرده است؟

