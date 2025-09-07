در بررسی انجام گرفته، تعدادی از افراد در لیست در حال حاضر و بدون رابطه استخدامی در سمت‌های مدیریت ارشد مشغول به کار هستند.

وزیر کشور از سازمان اداری و استخدامی خواستار صدور شناسهٔ استخدامی برای ۲۳ نفر برای تصدی سمت‌های مدیریتی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در بررسی انجام گرفته، تعدادی از افراد در لیست در حال حاضر و بدون رابطه استخدامی در سمت‌های مدیریت ارشد مشغول به کار هستند.

این درخواست برای مدیران دولت جدید پس از اقدام به اخراج ۴۰۰ نفر از مدیران دولت قبل صورت گرفته است.

حال سوال این است، این افراد چگونه بدون رابطهٔ استخدامی مسئولیت گرفته و چطور سازمان بازرسی از کنار این موضوع به سادگی عبور کرده است؟