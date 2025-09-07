بر اساس مصوبه جدید مجلس، باشگاه‌ها مالک اصلی تمامی حقوق برگزاری مسابقات از جمله حق پخش تلویزیونی، رسانه‌ای هستند . صدا و سیما نیز ملزم به پرداخت حق پخش به باشگاه‌ها است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص لایحه نظام جامع باشگاه‌داری ماده 17 این لایحه را به تصویب رساندند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ماده 17 این لایحه به شرح زیر است؛

ماده ۱۷- باشگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی است.

این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)‌ها می‌باشد و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.

تبصره۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانه‌ای مسابقات ورزشی را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تامین و تخصیص دهد.

تبصره۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان‌ (آرم)ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.

