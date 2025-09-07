En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حق پخش تلویزیونی مسابقات برای باشگاه‌ها شد

بر اساس مصوبه جدید مجلس، باشگاه‌ها مالک اصلی تمامی حقوق برگزاری مسابقات از جمله حق پخش تلویزیونی، رسانه‌ای هستند . صدا و سیما نیز ملزم به پرداخت حق پخش به باشگاه‌ها است.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۲۷
| |
3 بازدید
حق پخش تلویزیونی مسابقات برای باشگاه‌ها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص لایحه نظام جامع باشگاه‌داری ماده 17 این لایحه را به تصویب رساندند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ماده 17 این لایحه به شرح زیر است؛

ماده ۱۷- باشگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی است.

این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)‌ها می‌باشد و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.

تبصره۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانه‌ای مسابقات ورزشی را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تامین و تخصیص دهد.

تبصره۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان‌ (آرم)ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس باشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد خبر فوری گزارش کمیسیون فرهنگی حق پخش تلویزیونی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمار انتشار کتاب در تیرماه اعلام شد
تلاش برای بازگرداندن پیکر احمد پژمان به ایران
اعتراض یک صنف به هیأت مدیره «خانه سینما»: اصرار شما غیرقانونی است
تاج: بزرگترین بدهکار ما شده طلبکار اصلی فوتبال، آن دو نماینده مجلس کجایند؟
حکم جالب یک قاضی به نفع عروس و دامادها
سرپرست پرسپولیس دست به دامن رئیس صداوسیما شد
حق پخش تلویزیونی ورزش در لایحه بودجه ۲برابر شد
وزارت ارشاد: رسانه ملی ایران، تلگرام است!
پیکر استاد احمد پژمان به زادگاهش در لارستان باز می‌گردد
تاج: صداوسیما به قراردادش عمل نکرد
حق پخش تلویزیونی برای فوتبال منتفی شد!
آغاز جنگ استقلال با صداوسیما برسر حق پخش تلویزیونی؛ درگیری ورود دوربین‌ها
اطلاعیه خانه سینما: رایزنی با نهادها و تشکیل کارگروه
سایت وزارت ارشاد از دسترس خارج شد
راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت اطلاعات قرآنی
چگونه مدیر موزه، یک شبه بالاترین مقام اجرایی هنر ایران شد؟
روحانی برای چه مأموریت‌هایی باید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب کند؟
توضیحات رئیس صداوسیما درباره مصاحبه رئیس جمهور
وزارت ارشاد جشنواره وزارت بهداشت را غیرقانونی اعلام کرد
اگر صدا و سیما نخواهد به العربیه می‌فروشیم!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۹ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۵ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۰ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ZDf
tabnak.ir/005ZDf