سرمربی ایتالیا: متأسفم که باید در برابر اسرائیل بازی کنیم

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا، از هم‌گروهی با تیم رژیم صهیونیستی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز تأسف کرد.

گتوزو با اشاره به اوضاع مردم فلسطین گفت: شناخت رنجی که غیرنظامیان در نتیجه جنگ متحمل می‌شوند، آزارم می‌دهد. من مرد صلح هستم و آرزو دارم صلح در جهان برقرار شود، اما متأسفانه اسرائیل در گروه ما قرار دارد و ناچاریم مقابل آن بازی کنیم.

ایتالیا ۲۲ مهرماه سال جاری باید در چهارمین بازی خود و در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم فوتبال رژیم صهیونیستی برود.