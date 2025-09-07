En
جهش دوباره قیمت محصولات مدیران خودرو

شرکت مدیران خودرو در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد.
به گزارش تابناک به نقل از بازتاب، این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در آخرین دور افزایش قیمت در تیرماه ۱۴۰۳، این شرکت اقدام به افزایش مجدد قیمت محصولات خود کرده بود. در آن زمان، مدیران خودرو اعلام کرده بود که تغییرات قیمت اعمالی بر محصولات این شرکت بر اساس ماده ۴۹ قرارداد بوده و شامل حقوق و عوارض قانونی است. این افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل افزایش هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌های دولتی بوده و ارتباطی به خود شرکت ندارد.

با این حال، افزایش دوباره و چند باره  قیمت‌ها، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این افزایش‌ها همچنان ناشی از تغییرات هزینه‌های گمرکی و نوسانات ارزی است، یا اینکه تصمیمات مدیریتی و اقتصادی جدیدی در این زمینه دخیل بوده‌اند؟ در هر صورت، تکرار این افزایش‌ها، فشار مضاعفی بر دوش مشتریان وارد می‌کند و نشان‌دهنده عدم ثبات در سیاست‌های قیمت‌گذاری این شرکت است.

جهش قیمتی در برخی مدل‌ های این شرکت که از قضا جدیدا تغییر نام داده اند، از جمله اکستریم VX با افزایش ۵۷۳ میلیون تومانی، برای بسیاری از خریداران شوکی سنگین است. این در حالی است که مدل‌های اقتصادی‌تر و پرطرفدار مانند آریزو ۶ جی‌تی و تیگو ۷ هیبرید نیز شاهد افزایش‌های چند صد میلیونی بوده‌اند.

شرکت مدیران خودرو و دیگر خودروسازان خصوصی همواره از دست و پاگیری «قیمت‌گذاری دستوری» گلایه داشته‌اند. با کنار گذاشتن شورای رقابت و انتقال اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان تحت نظارت سازمان حمایت، ظاهراً قرار است بازار شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود. اما واقعیت این است که این «آزادی قیمتی» بیشتر به فرصتی برای افزایش سود تولیدکنندگان تبدیل شده و مصرف‌کننده، به ویژه طبقه متوسط، همچنان قربانی اصلی است.

این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت نه برای اصلاح بازار و ایجاد تعادل، بلکه بیشتر برای «پوشش هزینه‌ها و زیان‌های انباشته و سود های کلان خودروسازان» طراحی شده است. نتیجه این رویکرد، فاصله بیشتر میان قدرت خرید مردم و قیمت خودروهای مونتاژی است.

بررسی جدول قیمت‌های جدید نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در مدل‌های مختلف غیرمتناسب و بی‌قاعده است:

اکستریم QX از ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون به ۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان رسید (+۵۷۳ میلیون).

اکستریم TX از ۳ میلیارد و ۶۷۳ میلیون به ۴ میلیارد و ۴۷ میلیون تومان افزایش یافت (+۳۷۴ میلیون).

اکستریم SX با رشدی نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان، اکنون بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در میان خودروهای دیگر این شرکت، آریزو ۶ جی‌تی با رشد حدود ۲۸۵ میلیون تومان و تیگو ۷ هیبرید با افزایش نزدیک به ۳۸۰ میلیون تومان، رکورددار جهش قیمتی هستند.

در مقابل، برخی مدل‌ها نظیر فونیکس FX و تیگو ۸ هیبرید بدون تغییر قیمت عرضه شده‌اند.

این اعداد بدون ارائه شفافیت و توضیح دقیق درباره هزینه واقعی تولید و تأمین خودروها، عملاً به معنای افزایش مستقیم بار مالی بر دوش خریداران است. در شرایطی که بازار خودرو ایران با نوسانات شدید ارز، افزایش قیمت قطعات وارداتی و محدودیت عرضه مواجه است، چنین جهش‌های ناگهانی قیمت، ثبات نسبی را از بین می‌برد و باعث نابسامانی بیشتر در بازار خودرو می شود.

افزایش قیمت‌های اخیر مدیران خودرو بیش از آنکه به نفع صنعت و مصرف‌کننده باشد، نمادی از ضعف سیاست‌گذاری و ناکارآمدی مدیریت بازار خودرو است. در حالی که دولت می‌گوید بازار تحت نظارت است، واقعیت این است که مصرف‌کننده ایرانی همچنان بازیچه تصمیمات شتاب‌زده و سوء استفاده برخی شرکت های خودروسازی قرار دارد.

