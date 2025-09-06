En
وضعیت ساعت کاری بانک‌ها اعلام شد

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی گفت که ساعات کاری بانک ها تا پایان شهریور تغییر نمی کند.
| |
به گزارش تابناک، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت آغاز ساعات کاری ادارات اظهار داشت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران این حق را دارد که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین، تنظیم، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی بپردازد. یکی از این مصوبات، مربوط به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ است.

وی در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور هم اظهار کرد: تغییر ساعت رسمی کشور توسط مجلس تصویب شد و در سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران یک تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که به عنوان مصوبه مادر در نظر گرفته می‌شود.

او در خصوص ساعات کاری ادارات گفت: ساعت کاری واحدهای صنعتی ساعت ۷ صبح، واحدهای نظامی و انتظامی ساعت ۶:۳۰ صبح، ادارات دستگاه‌های اجرایی هم ساعت ۸ صبح (با امکان تغییر شناور از ۷ تا ۹) و واحدهای عملیاتی و استانی: از ساعت ۷ از ۱۵ شهریور، شنبه هفته آینده شروع خواهد شد.

وی در خصوص ساعات آغاز مدارس گفت: مقطع ابتدایی ساعت ۸ صبح (با آمادگی از نیم ساعت قبل)،مقطع متوسط ساعت ۷:۳۰ صبح، بانک‌ها ساعت ۷:۳۰ صبح (حضور کارمندان از ساعت ۷) خواهد بود.

سخنگوی سازمان اداری استخدامی هم بیان کرد: در استان قزوین و البرز، سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) فعال شده و به زودی در تهران نیز اجرا خواهد شد. مردم می‌توانند هرگونه اختلال یا نارضایتی از خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را اطلاع دهند.

وی در خصوص مراکز آموزش عالی هم گفت: ساعت ۸ صبح برای بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت و مراکز آموزش عالی اعلام شده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف به شناور شدن ساعت شروع کار یکی از والدین (در خانواده‌های شاغل) هستند و بانوان سرپرست خانوار نیز مشمول این قانون خواهند بود.

او بیان کرد: مدارس از اول مهرماه شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی معمولاً یک مقدار زودتر شروع می‌کند. جشن شکوفه‌ها در ۳۱ شهریور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این تغییرات به خاطر ناترازی‌های انرژی و مصرف بهینه انرژی در نظر گرفته شده است ولی باید منتظر باشیم که ساعات دقیق‌تر وزارت نیرو اعلام کند.

