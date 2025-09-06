ترامپ بعد از ۱۰ سال تماشاگر فینال تنیس اوپن آمریکا

مرد جنجالی کشور آمریکا پس از نزدیک به یک دهه، قرار است در فینال تنیس اوپن آمریکا حضور یابد و بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها و هواداران قرار گیرد.

پس از گذشت نزدیک به یک دهه، بازگشت مجدد ترامپ به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی سال، توجه رسانه‌ها و هواداران را به خود جلب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قرار است روز یکشنبه در جایگاه ویژه تماشاگران مسابقه نهایی تنیس اوپن آمریکا حضور یابد. این حضور، در شرایطی رقم می‌خورد که او از علاقه‌مندان قدیمی به دنیای تنیس محسوب می‌شود و سال‌هاست با این ورزش پرطرفدار ارتباط نزدیکی دارد.

ترامپ آخرین بار پیش از ورود رسمی به سیاست، در سال ۲۰۱۵ در محل برگزاری این گرند اسلم معتبر حضور یافت؛ دیداری که البته با واکنش‌های متفاوتی همراه بود و برخی تماشاگران نسبت به حضور او واکنش منفی نشان دادند. اکنون، پس از گذشت نزدیک به یک دهه، بازگشت مجدد او به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی سال، توجه رسانه‌ها و هواداران را به خود جلب کرده است.

این حضور می‌تواند فضای متفاوتی به فینال امسال بدهد؛ چراکه ترامپ همواره چهره‌ای جنجالی در محافل عمومی بوده و حتی در رویدادهای ورزشی نیز واکنش‌های دوگانه‌ای نسبت به او شکل گرفته است. برخی آن را نشانه‌ای از علاقه واقعی او به ورزش می‌دانند و برخی دیگر آن را حرکتی تبلیغاتی در آستانه رقابت‌های سیاسی آینده قلمداد می‌کنند.

در هر صورت، چشم‌ها یکشنبه نه فقط به رقابت حساس بین سینر و آلکاراس دو تنیسور بزرگ، بلکه به جایگاه ویژه‌ای خواهد بود که یکی از چهره‌های شناخته‌شده تاریخ معاصر آمریکا در آن حضور خواهد داشت.