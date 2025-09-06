رسانه اسرائیلی: «موساد مامور ترور ۵ رهبر فلسطینی شده است»

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ این مأموریت پس از آن صادر شد که ارزیابیها تاکید کرد «اسرائیل از تبلیغات حذف حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت سخنگوی نظامی حماس معروف به ابوعبیده اشتفاده کرده است.»
به گزارش وبسایت اسرائیلی «نتسیو»، منابع امنیتی اسامی چهرههای جدید فلسطینی که قرار است ترور شوند را فاش کردند: زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی؛ اکرم العجوری عضو دفتر سیاسی و رئیس اداره نظامی این جنبش؛ نافذ عزام و احمد المدلل، دو تن از برجستهترین رهبران این جنبش؛ و خضر حبیب، یکی از مهمترین مسئولان جهاد اسلامی.
این وبسایت اسرائیلی اعلام کرد که کارزار ترور احتمالی اسرائیل محدود به نامهای اعلامشده نیست، بلکه به نامهای دیگری فراتر از حماس و جهاد اسلامی نیز گسترش مییابد.
این وبسایت با اشاره به ترور ابوعبیده، نوشت: دستاوردهای این اقدام شامل «مهار» سیستمهای تبلیغاتی گروههای مسلح و مستندسازان و جلوگیری از تبلیغ رسانههای فعال علیه ارتش اسرائیل میشود.
علاوه بر این، موج ترورهای هدفمند نه تنها در نوار غزه، بلکه در هر جایی که به رهبران گروههای فلسطینی مستقر در خارج از کشور مصونیت میدهد، ادامه خواهد داشت.
منابع اسرائیلی تصریح کردند اگر اسرائیل واقعاً قصد اشغال شهر غزه را دارد، نباید از گسترش دامنه هدف قرار دادن رهبران حماس و جهاد اسلامی دست بردارد. باید به عملیات ترور خود در خارج از فلسطین ادامه دهد، به ویژه از آنجایی که این امر به روحیه گروههای مسلح به شدت آسیب میرساند.
