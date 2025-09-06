بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه

بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده منطقه ۶ در جنگ ۱۲روزه یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های باز آفرینی شهری و بازگرداندن شرایط عادی به زندگی مردم منطقه به شمار می‌رود. در این راستا تیم‌های مهندسی و کارشناسان عمرانی با بررسی میزان تخریب‌ها نقشه برداری دقیق و برآورد هزینه‌ها، اقدامات لازم برای نوسازی و مقاوم سازی ابنیه را آغاز کردند.