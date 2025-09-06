به گزارش تابناک به نقل از مهر، سیدوحید موسویان در واکنش به توهین سریال سووشون به قوم لر گفت: بر اساس تکالیف مقرر قانونی مبنی بر صیانت از حقوق عامه و پاسداشت شأن اقوام ایرانی و ضرورت حفظ وحدت و آرامش در کشور و طی مسیر قانونی و اینکه براساس ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی هرگونه اهانت یا تحقیر اقوام ایرانی، ادیان رسمی و مذاهب رسمی کشور این اقدام در فیلم سووشون جرم محسوب میشود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تصریح کرد: بنابراین مستندآ به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه در حوزه صیانت از حقوق عامه در بخش فرهنگ کشور، مراتب اقدام مجرمانه جهت رسیدگی قضائی و اتخاذ تدابیر لازم به دادستان محترم کل کشور اعلام شد.
وی اضافه کرد: از همه شهروندان و قوم شریف لر خواسته میشود که با حاکمیت قانونی و تدابیر ملی تمامی موضوعات اجتماعی دارای راه حل قانونی است و از هرگونه اقدامی که باعث قضاوتهای زود هنگام، تنشهای اجتماعی و سو استفاده معاندین را فراهم آورند خودداری کنند.
