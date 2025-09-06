En
اعلام جرم علیه «سووشون» به‌اتهام توهین به قوم لر

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در پی توهین سریال سووشون به قوم لر، اعلام جرم کرد.
اعلام جرم علیه «سووشون» به‌اتهام توهین به قوم لر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سیدوحید موسویان در واکنش به توهین سریال سووشون به قوم لر گفت: بر اساس تکالیف مقرر قانونی مبنی بر صیانت از حقوق عامه و پاسداشت شأن اقوام ایرانی و ضرورت حفظ وحدت و آرامش در کشور و طی مسیر قانونی و اینکه براساس ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی هرگونه اهانت یا تحقیر اقوام ایرانی، ادیان رسمی و مذاهب رسمی کشور این اقدام در فیلم سووشون جرم محسوب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تصریح کرد: بنابراین مستندآ به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه در حوزه صیانت از حقوق عامه در بخش فرهنگ کشور، مراتب اقدام مجرمانه جهت رسیدگی قضائی و اتخاذ تدابیر لازم به دادستان محترم کل کشور اعلام شد.

وی اضافه کرد: از همه شهروندان و قوم شریف لر خواسته می‌شود که با حاکمیت قانونی و تدابیر ملی تمامی موضوعات اجتماعی دارای راه حل قانونی است و از هرگونه اقدامی که باعث قضاوت‌های زود هنگام، تنش‌های اجتماعی و سو استفاده معاندین را فراهم آورند خودداری کنند.

