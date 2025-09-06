En
کارخانه تسلیحاتی اسرائیل در انگلیس تعطیل شد

به دنبال اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در انگلیس طی ماههای گذشته، روزنامه گاردین از تعطیلی کارخانه تسلیحاتی اسرائیلی در این کشور که سلاحهای مورد نیاز این رژیم در جنگ غزه را تامین می‌کرد خبر داد.
کارخانه تسلیحاتی اسرائیل در انگلیس تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تأسیسات شرکت تسلیحاتی اسرائیلی در بریستول انکلیس که بار‌ها هدف حملات گروه «اقدام فلسطین» قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد به طور غیرمنتظره‌ای تعطیل شده است. کارخانه شرکت ال‌بیت سیستم انگلیس در پارک تجاری آزتک تاکنون موضوع ده‌ها اعتراض از سوی حامیان فلسطین بوده است، از جمله در اول ژوئیه؛ تنها چند روز پیش از آنکه این گروه بر اساس «قانون مبارزه با تروریسم» ممنوع اعلام شود. به گزارش روزنامه گاردین، ال‌بیت از سال ۲۰۱۹ اجاره این محل را در اختیار داشت و قرارداد آن تا سال ۲۰۲۹ اعتبار داشت. اعتراضات شامل بستن ورودی‌ها با زنجیر، اشغال پشت‌بام، شکستن پنجره‌ها و پاشیدن رنگ قرمز بر ساختمان بود. "ال‌بیت سیستم انگلیس" یکی از زیرمجموعه‌های شرکت اسرائیلی ال بیت است؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده سلاح در اسرائیل. ال‌بیت که سال گذشته درآمدی معادل ۶.۸ میلیارد دلار (۵ میلیارد پوند) داشت، خود را «ستون فقرات» ناوگان پهپاد ارتش اسرائیل می‌نامد؛ پهپاد‌هایی که به طور گسترده در حملات به غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سبد تولیدات این شرکت شامل سامانه‌هایی برای هواپیما‌ها و بالگرد‌های نظامی، قایق‌های مسلح کنترل از راه دور، خودرو‌های زمینی و سامانه‌های فرماندهی و کنترل نیز می‌شود. گاردین میگوید، این شرکت به پرسش‌های ما درباره وضعیت این سایت پاسخی نداده است. اما خبرنگاران این روزنامه هنگام بازدید از محل در این هفته، با ساختمانی خالی مواجه شدند؛ به‌جز یک نگهبان که در خودرویی جلوی ساختمان مستقر بود.

پیش از ممنوعیت، گروه اقدام فلسطین کارزار گسترده‌ای علیه سایت‌های ال‌بیت در بریتانیا و شرکت‌های مرتبط با آن به راه انداخته بود؛ کارزاری که پس از حمله اسرائیل به غزه در واکنش به عملیات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفت. آخرین صورت‌های مالی شرکت ال بیت سیستم انگلیس نشان می‌دهد که این شرکت سال گذشته زیان عملیاتی معادل ۴.۷ میلیون پوند داشته است، در حالی که در سال ۲۰۲۳ سودی معادل ۳.۸ میلیون پوند ثبت کرده بود.

مخالفت شهروندان بریتانیایی با ارسال سلاح به اسرائیل سابقه‌ای طولانی دارد و به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد، اما پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به اوج تازه‌ای رسید. هم‌زمان با بمباران گسترده اسرائیل و افزایش تلفات غیرنظامیان فلسطینی، موجی از اعتراضات در لندن، منچستر و دیگر شهر‌های بزرگ بریتانیا شکل گرفت؛ تظاهراتی که صد‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند و یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های اعتراضی ضد جنگ در تاریخ معاصر این کشور محسوب می‌شود. گروه‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری و فعالان سیاسی بار‌ها خواستار توقف فوری صادرات تجهیزات نظامی و قطعات حساس به اسرائیل شدند و استدلال کردند که این حمایت‌ها بریتانیا را در کشتار غیرنظامیان غزه شریک می‌کند. در همین چارچوب، کمپین‌هایی همچون «اقدام فلسطین» با اشغال و تخریب نمادین دفاتر و کارخانه‌های شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با اسرائیل، این مخالفت مردمی را به سطح اقدامات مستقیم و پر سر و صدا کشاندند.

 

