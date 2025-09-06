جشن فِرِدینماه در روستای تاریخی کندلوس نوشهر
جشن سالانه «فردینهماه» تبری روز ۱۴ شهریور با حضور مردم و تعدادی از مسوولان در روستای کندلوس شهرستان نوشهر برگزار شد. در این مراسم با حضور مسوولان از لوح ثبت ملی این رویداد و عروسک «مینا و پلنگ» نیز رونمایی شد. «فردینهماه» نخستین ماه تقویم تبری است و دوم مرداد هر سال آغاز این ماه و سال تبری محسوب میشود و به دلیل تقارن این مناسبت با ماه محرم این جشن سالانه در شهریور برگزار شد.
