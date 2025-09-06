En
کد خبر: ۱۳۲۶۹۰۸
بازدید: ۷۷۱

جشن فِرِدینماه در روستای تاریخی کندلوس نوشهر

جشن سالانه «فردینه‌ماه» تبری روز ۱۴ شهریور با حضور مردم و تعدادی از مسوولان در روستای کندلوس شهرستان نوشهر برگزار شد. در این مراسم با حضور مسوولان از لوح ثبت ملی این رویداد و عروسک «مینا و پلنگ» نیز رونمایی شد. «فردینه‌ماه» نخستین ماه تقویم تبری است و دوم مرداد هر سال آغاز این ماه و سال تبری محسوب می‌شود و به دلیل تقارن این مناسبت با ماه محرم این جشن سالانه در شهریور برگزار شد.

برچسب‌ها:
جشن فِرِدینماه مازندران روستای کندلوس عکس مستند عکس استانها کارناوال
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
