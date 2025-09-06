برگزاری جشن امامت حضرت مهدی و هفته وحدت در مسجد احباب الحسین

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مراسم جشن آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت هفته وحدت، دیروز جمعه ۱۴ شهریور پس از نماز مغرب و عشاء، با حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از اهالی منطقه ۱۴ تهران در مسجد جامع احباب الحسین(ع) برگزار شد.
اینبرنامه با اجرای مهدی آقابیگی آغاز شد و طی آن، حاج ابوذر روحی به اجرای سرود و مولودیخوانی پرداخت.
گروههای سرود احرار و گروههای سرود دختران و پسران منطقه ۱۴ نیز با همراهی حاضران، سرودهای ملی و مذهبی اجرا کردند و جمعیت حاضر با پرچم ایران در دست، همراهی نشان دادند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید