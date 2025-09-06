En
ادای احترام سید عمار حکیم به مقام امام خمینی (ره)

حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، شامگاه جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (س)، نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق پس از این حضور، با حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار و گفتگو کرد.

