بازار تاریخی اراک؛ نگین گردشگری استان مرکزی
بازار تاریخی اراک که در سال ۱۲۲۸ هجری قمری به دستور فتحعلیشاه قاجار ساخته شد، یکی از نخستین بناهای شهر اراک به شمار میرود. این اثر ارزشمند که در مرکز شهر واقع شده، با وجود گذشت بیش از دو قرن، همچنان از محلهای تجاری پررونق اراک محسوب میشود. این بازار که به «بازار سرپوشیده» نیز شهرت دارد، با کمتر از یک کیلومتر طول، دارای طاقهای بلند و دیوارهای مرتفع است و بخشهای متنوعی همچون حمام، مسجد، مدرسه، آبانبار و کاروانسراهای متعدد را در دل خود جای داده است. بازار تاریخی اراک دهم آبانماه ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و امروز بهعنوان نگین گردشگری استان مرکزی شناخته میشود. صاحبان حجرهها، هیأت امنای بازار و متولیان میراث فرهنگی باید بیش از گذشته برای مرمت، نگهداری و صیانت از این اثر ارزشمند تلاش کنند تا اصالت و شکوه آن برای آیندگان ماندگار بماند.