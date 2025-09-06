کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش که هدف آن خلع سلاح حزبالله است استقبال کرد و گفت ارتش اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد، اما زمانبندی مشخصی برای آن تعیین نکرد و هشدار داد که توانمندیهای ارتش محدود است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، هیات وزیران دولت لبنان جمعه شب طرح «انحصار سلاح در دست دولت» که از آن به عنوان خلع سلاح حزب الله یاد میشود را تصویب کرده است.
کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش که هدف آن خلع سلاح حزبالله است استقبال کرد و گفت ارتش اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد، اما زمانبندی مشخصی برای آن تعیین نکرد و هشدار داد که توانمندیهای ارتش محدود است.
همچنین کابینه تاکید کرد ادامه عملیاتهای نظامی اسرائیل در لبنان روند پیشرفت ارتش را با مشکل مواجه خواهد کرد.
جلسه هیأت دولت لبنان در حالی تشکیل شد که وزیران وابسته به جنبش «امل» و «حزبالله» لبنان همراه با «فادی مکی» وزیر مستقل در اعتراض به بررسی این طرح، جلسه را ترک کردند.
آمریکا و عربستان سعودی همراه با مخالفان عمدتاً مسیحی و سنی حزبالله در لبنان، خواستار افزایش فشارها بر این گروه برای کنار گذاشتن سلاحهایش شدهاند. اما حزبالله مقاومت کرده و گفته تا زمانی که اسرائیل به حملات هوایی خود علیه لبنان ادامه میدهد و بخشهایی از جنوب کشور را در اشغال دارد، حتی بحث درباره خلع سلاح نیز اقدامی اشتباه خواهد بود.
هیات وزیران لبنان در جلسه پنجم آگوست (۱۴ مرداد) تحت فشار «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا و با نادیده گرفتن اجماع طائفی و در غیاب وزرای شیعه (حزبالله و جنبش امل)، طرحی را مبنی بر خلع سلاح حزب الله به تصویب رساند.
این اقدام کابینه لبنان با واکنش احزاب شیعه این کشور مواجه شد.
در این زمینه، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت مراسم اربعین امام حسین (ع) در شهر بعلبک، انتقادات تندی را متوجه دولت لبنان کرد و به تصمیمات اخیر آن اعتراض کرد.
وی تأکید کرد: دولت در حال خدمت به طرح اسرائیل است. این در حالی است که وظیفه دولت ساختن کشور است، نه واگذاری آن به دشمن.
شیخ نعیم قاسم تصمیم اخیر دولت لبنان را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت که این اقدام «میثاق ملی را نقض کرده و امنیت ملی را نابود میکند».
دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد که دولت مسئولیت کامل هرگونه فتنه احتمالی، انفجار اوضاع داخلی و ویرانی لبنان را بر عهده دارد و همچنین مسئول ترک وظیفهاش در دفاع از خاک لبنان و شهروندانش است.
استقبال کابینه لبنان از تصویب طرح
«پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان جمعه شب پس از پایان جلسه هیات دولت در یک کنفرانس خبری با تشریح جزئیات جلسه امروز (جمعه) کابینه لبنان، تمدید مأموریت «یونیفیل» را یک پیروزی دیپلماتیک برای این کشور دانست و بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت برای تحقق امنیت، بازسازی و رشد اقتصادی تاکید کرد.
وی اظهار داشت که تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) یک پیروزی دیپلماتیک برای لبنان محسوب میشود.
وزیر اطلاع رسانی لبنان با اشاره به موضوع جنجالی طرح «انحصار سلاح در دست دولت» افزود: «هیچ سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و بازسازی بدون انحصار سلاح در دست دولت ممکن نیست.»
وی از دریافت تعهدات بینالمللی برای حمایت از ارتش لبنان خبر داد و گفت: «دولت تعهداتی از چند کشور برای پشتیبانی از ارتش لبنان دریافت کرده است.»
مرقص با اشاره به ارائه طرح انحصار سلاح در دست دولت توسط فرمانده ارتش لبنان گفت: «دولت به توضیحات ژنرال «رودولف هیکل» فرمانده ارتش درباره طرح انحصار سلاح در دست دولت گوش داد و از این طرح استقبال کرد.»
وی افزود: «هیات دولت تصمیم گرفت که محتوای طرح ارتش و مباحث مربوط به آن محرمانه باقی بماند و فرماندهی ارتش نیز بصورت ماهانه گزارشی از پیشرفت این طرح را به هیات دولت ارائه دهد.»
وزیر اطلاعرسانی لبنان بر مواضع ثابت این کشور تاکید کرد و گفت: «لبنان بر تحقق امنیت و ثبات در مرزهای جنوبی و گسترش حاکمیت دولت بر تمامی خاک خود با استفاده از قدرت درونی پایبند است و بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ به عنوان چارچوب قانونی تضمینکننده حفاظت از حاکمیت لبنان و جلوگیری از تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی تاکید میکند.»
وی با بیان اینکه هرگونه پیشرفتی در اجرای مفاد سند آمریکایی به طرفهای دیگر به ویژه اسرائیل، بستگی دارد، افزود: دولت لبنان اهداف سند آمریکایی را تصویب کرد و لبنان طرح آن را آماده کرد، اما اسرائیل هیچ تعهدی نشان نداده است.
مرقص با بیان اینکه ارتش لبنان اجرای طرح گسترش حاکمیت دولت را بر اساس منابع موجود و محدود آغاز خواهد کرد، گفت: ارتش حق دارد در اجرای طرح خود، بر اساس وضعیت عملیاتی، اختیار عمل داشته باشد و این ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
واکنش حزب الله: حق استعفا از دولت یا اعتراض خیابانی را محفوظ میدانیم
محمد حیدر، وزیر کار وابسته به حزبالله، پیش از پایان جلسه کابینه به رسانههای محلی گفته بود هر تصمیمی که در غیاب وزرای شیعه اتخاذ شود، باطل و بیاثر خواهد بود، زیرا مغایر با نظام تقسیم قدرت فرقهای لبنان تلقی میشود.
همچنین، غالب ابو زینب عضو شورای سیاسی حزب الله در گفتوگو با الجزیره گفت: همه وزرای ما در اعتراض به اصرار دولت بر بحث درباره طرح انحصار سلاح، از جلسه هیئت وزیران خارج شدند.
وی تصریح کرد که خروج وزرای احزاب دوگانه شیعه از جلسه دولت به این معنی است که لبنان با یک معضل سیاسی بسیار خطرناک روبهرو است.
وی ادامه داد که رئیس جمهور و نخست وزیر، مسئولیت اصلی آنچه در جلسه هیئت وزیران رخ داد را بر عهده دارند.
این عضو ارشد حزب الله ادامه داد که گام بعدی شیعیان بر اساس تحولات و نتایج مربوط به جلسه دولت تعیین خواهد شد.
ابوزینب تصریح کرد: قضاوت در مورد موضع ارتش لبنان در قبال بحران خلع سلاح زود است و ما بعداً طرحی را که ارائه کرده است، ارزیابی خواهیم کرد.
عضو ارشد شورای سیاسی حزب الله خاطر نشان کرد: ما حق داریم به خیابان برویم یا از دولت استعفا دهیم و در حال حاضر همه گزینههای مناسب برای اقدام آینده را بررسی میکنیم.
دولت لبنان: طرح ارتش برای انحصار سلاح محرمانه است
پول مرقص وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست کابینه اعلام کرد که شورای وزیران این کشور تصمیم گرفته صحبتها در خصوص طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت و مذاکرات مربوط به آن را محرمانه نگه دارید.
وی ادامه داد که شورای وزیران به طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در اختیار دولت این کشور گوش داده و از آن استقبال کرده است.
مرقص تأکید کرد که فرماندهی ارتش گزارش ماهانهای در مورد طرح انحصار سلاح به هیئت وزیران ارائه خواهد کرد.
افشای جزئیات طرح خلع سلاح حزب الله
در حالی دولت لبنان بر محرمانه بودن طرح تاکید کرده است که روزنامه «الاخبار» به نقل از منابع وزارتی جزئیات این طرح را افشا کرده است.
بر این اساس، منابع وزارتی فاش کردند که طرح ارائه شده توسط ارتش لبنان برای انحصار سلاح در اختیار دولت شامل هیچ مهلت زمانی نبوده و پنج مرحله را برای محدود کردن سلاح در دست دولت تعیین کرده است.
بر اساس این گزارش، این مراحل با تکمیل عملیات ارتش در منطقه جنوب لیتانی آغاز میشود، سپس به منطقه بین رودخانه لیتانی و رودخانه اولی میرسد و پس از آن به بیروت و حومه آن، و سپس به بقاع منتقل میشود. مرحله پنجم انحصار سلاح در دست دولت در کل خاک لبنان خواهد بود.
این منابع گفتند که این طرح تواناییهایی را که ارتش میتواند در چارچوب آن عمل کند، و همچنین موانع و مشکلات را در نظر گرفته است.
آنها افزودند که ارتش خود تصمیم خواهد گرفت که چگونه در مناطق مختلف بر اساس توانمندیهایش عمل کند و ماهیانه گزارش مفصلی از عملکرد خود به دولت ارائه دهد.
طبق این طرح، توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و عقبنشینی این رژیم از مواضع اشغالی، شرط اساسی برای تحقق طرح استقرار ارتش در کل خاک لبنان است.
همچنین این طرح بر تقویت استقرار نظامی ارتش و ایستهای بازرسی در مناطق متعدد برای جلوگیری از انتقال یا قاچاق سلاح، کنترل مرزهای لبنان-سوریه، بستن گذرگاههای غیرقانونی، و جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر، علاوه بر تکمیل اقدامات برای جمعآوری سلاح از اردوگاههای پناهندگان فلسطینی تأکید دارد.
بر اساس این گزارش سازوکار ارائه شده از سوی ارتش در این راستا دامنه اختلافات را کاهش داده است. حتی برخی منابع میگویند که بیانیهای که منتشر شد، شب قبل بین جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس شیعی پارلمان تدوین شده و نواف سلام نخست وزیر نیز با آن موافقت کرده است.
اظهارات بری بعد از جلسه کابینه نیز موید این مطلب است که در اولین اظهارنظر خود گفت: اوضاع مثبت است، و فکر میکنم بادهای سمی شروع به فروکش کردهاند.
وی ابراز عقیده کرد که آنچه در مورد طرح نظامی ارتش اتفاق افتاد، صلح داخلی را حفظ میکند.
خلع سلاح فراتر از حزبالله
یورونیوز در گزارشی نوشته است این طرح گسترده فراتر از حزبالله، هدف دارد تا تمامی سلاحها به طور کلی تحت کنترل دولت لبنان قرار گیرد و انحصار قدرت نظامی را در اختیار دولت بگذارد.
دولت و وزیر اطلاعرسانی تأکید کردهاند که سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بدون این انحصار ممکن نخواهد بود و از حمایت کشورهای خارجی برای تقویت ارتش برخوردار هستند.
همچنین منابع خبری گفتهاند که طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله شامل توقف عملیات نظامی اسرائیل و حمایت اقتصادی از لبنان بود و برخی کشورهای خلیج فارس مانند قطر و عربستان آمادگی خود را برای کمک به اقتصاد لبنان اعلام کردهاند.
حزبالله ضمن مخالفت با طرح، دولت را متهم کرده که بازیچه اسرائیل و آمریکا شده است و تأکید کرده که حتی بحث درباره خلع سلاح در شرایط ادامه حملات اسرائیل اقدامی اشتباه خواهد بود.
حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان طی روزهای اخیر شدت یافته و نگرانیها از ادامه تنشها افزایش یافته است. روز چهارشنبه در لبنان چهار نفر در حملات اسرائیل کشته شدند.
