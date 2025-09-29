فیلم شام عاشقانه سه نفره به کارگردانی جواد مزدآبادی و نویسندگی وحید حسن زاده و شهرام ابراهیمی محصول سال 1395 است. زن و شوهر جوانی در ابتدای زندگی شان در جریان یک کلاهبرداری به مشکل مالی برمیخورند و مجبور به فرار میشوند. در این گیر و دار زن متوجه بارداری اش میشود و همین امر او را وارد ماجراهایی میکند که داستان اصلی این فیلم را تشکیل میدهد. نیوشا ضیغمی، نیما شاهرخشاهی، رامین راستاد، ثریا قاسمی و افشین سنگچاپ در این فیلم مقابل دوربین علیرضا رنجبران بازی کردند. مجید فراهانی موسیقی این فیلم را ساخت و شاهین یارمحمدی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم را میبینید.