عبدالحسین صفایی، کارشناس حقوق بین الملل گفت: «چین و روسیه در شورای امنیت تردید ایجاد کردهاند و تصویر دوگانه دادهاند. شورای امنیت اگر قطعنامهای را در خصوص تمدید تعلیقها تصویب نکند و تحریمها برگردد تصویر دوگانه صورت گرفته است. خوشبختانه در بند 37 برجام بند 14 قطعنامه 2231، موافقت نامه 25 ساله ما با چین و توافقنامه ما با روسیه و تمامتوافق نامههای که ایران، اتباع، نهادها و موسسات ایرانی با اعضای برجام منعقد کردهاند در دامنه شمول تحریمها قرار نمیگیرد. بند 15 قطعنامه، دامنه را گسترده تر کرده و برای ثالثین که عضو برجام نیستند و قراردادی با اتباع و نهادهای ایرانی منعقد کردند نیز گفته که نباید به جهت بازگشت تحریمها خدشه و صدمهای بر آنها وارد شود.» جزئیات را میبینید و میشنوید.