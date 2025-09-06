En
کد خبر:۱۳۲۶۸۰۷
435 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

سرنوشت توافقنامه ایران با چین و روسیه پس از بازگشت قطعنامه‌ها

عبدالحسین صفایی، کارشناس حقوق بین الملل گفت: «چین و روسیه در شورای امنیت تردید ایجاد کرده‌اند و تصویر دوگانه داده‌اند. شورای امنیت اگر قطعنامه‌ای را در خصوص تمدید تعلیق‌ها تصویب نکند و تحریم‌ها برگردد تصویر دوگانه صورت گرفته است. خوشبختانه در بند 37 برجام بند 14 قطعنامه 2231، موافقت نامه 25 ساله ما با چین و توافقنامه ما با روسیه و تمام‌توافق نامه‌های که ایران، اتباع، نهادها و موسسات ایرانی با اعضای برجام منعقد کرده‌اند در دامنه شمول تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد. بند 15 قطعنامه، دامنه را گسترده تر کرده و برای ثالثین که عضو برجام نیستند و قراردادی با اتباع و نهادهای ایرانی منعقد کردند نیز گفته که نباید به جهت بازگشت تحریم‌ها خدشه‌ و صدمه‌ای بر آن‌ها وارد شود.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر عبدالحسین صفایی مکانیزم ماشه اسنپ بک تحریم های شورای امنیت برجام ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
کو توافق ؟ کجاست ؟
