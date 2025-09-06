En
پیکر استاد احمد پژمان به زادگاهش در لارستان باز می‌گردد

پیکر استاد احمد پژمان، آهنگساز و پژوهشگر برجسته موسیقی ایران، پس از انتقال از آمریکا در زادگاهش، لارستان، به خاک سپرده خواهد شد. این اقدام با موافقت خانواده و پیگیری‌های مسئولان انجام می‌شود.
پیکر استاد احمد پژمان به زادگاهش در لارستان باز می‌گردد

حمید منشی، عضو شورای شهر لار اعلام کرد که پس از پیگیری‌های انجام شده و با موافقت خانواده «استاد احمد پژمان»، پیکر این موسیقی‌دان برجسته پس از انتقال از آمریکا، در زادگاهش، شهر لار، به خاک سپرده می‌شود.

عضو شورای شهر لار، از موافقت کتبی خانواده استاد احمد پژمان برای دفن این استاد برجسته موسیقی ایران در شهر لار خبر داد. وی گفت که تمام مراحل لازم برای خاکسپاری در حال انجام است و تنها موضوع باقی‌مانده تأمین مالی هزینه‌های انتقال پیکر از آمریکا به ایران است که بخشی از آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تأمین شده و بخش دیگر که حدود ۸ هزار دلار است، باید از محل کمک‌های نیک‌اندیشان و هنرمندان تأمین شود.

وی ادامه داد: این اقدام به دلیل اهمیت بالای آن در معرفی و اعتلای نام لارستان و تکریم هنرمندان ملی و بین‌المللی است. امیدواریم با تأمین هزینه‌های لازم، شاهد خاکسپاری استاد پژمان در زادگاهش باشیم.»

منشی افزود: «برای تأمین هزینه‌های انتقال پیکر استاد پژمان، نشست‌های مختلفی با مسئولان دولتی و شهری برگزار شده و مقدمات تشکیل ستاد بزرگداشت و خاکسپاری استاد نیز در حال انجام است.»

زندگی و آثار استاد احمد پژمان

استاد احمد پژمان که در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۱۴ متولد شد، به عنوان یکی از برجسته‌ترین آهنگسازان و پژوهشگران موسیقی ایران شناخته می‌شود. او در دوران دبیرستان به فراگیری ویولن نزد حشمت سنجری پرداخت و تئوری موسیقی را نیز نزد حسین ناصحی آموخت.

در سال ۱۳۴۳ با بورسیه به اتریش رفت و در آکادمی موسیقی وین به تحصیل آهنگسازی پرداخت. پس از بازگشت به ایران، به عنوان آهنگساز تالار رودکی و استاد موسیقی دانشگاه تهران مشغول به فعالیت شد. برخی از آثار معروف او عبارتند از: «اپرای جشن دهقان»، «اپرای دلاور سهند» و «اپرای سمندر».

در سال ۱۳۵۴ برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای آهنگسازی به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفت و از استادان برجسته‌ای، چون ولادیمیر اوساچوسکی، جک بیزن و بولانت آرل بهره برد. پژمان علاوه بر آثار هنری خود، موسیقی فیلم برای چندین اثر شاخص سینمای ایران نیز ساخت.

پروژه‌های موسیقایی و آثار ماندگار استاد پژمان

پژمان به‌عنوان آهنگساز و پژوهشگر در عرصه‌های مختلف موسیقی آثار ماندگاری به جا گذاشت که بخش زیادی از فعالیت‌های او به ساخت موسیقی برای فیلم‌ها و پروژه‌های مختلف اختصاص داشت.

