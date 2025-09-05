اعتراض رتبه یک کنکور 1404 بابت یک اقدام عجیب

زهرا شمسایی رتبه یک کنکور انسانی گفت: «یکی از اصلیترین چالشهای ما داوطلبان کنکور امسال، تغییرات ناگهانی در شیوهی تأثیر معدل بود. بعد از عید، درست حوالی فروردین، اعلام شد که تأثیر یازدهم مثبت و تأثیر دوازدهم قطعی است؛ به این معنا که ۶۰ درصد از رتبه نهایی به امتحانات نهایی دوازدهم و تنها ۴۰ درصد به کنکور اختصاص دارد. مشکل اصلی این بود که این تصمیم بسیار دیر و نزدیک به کنکور اردیبهشت اعلام شد؛ در حالی که دانشآموزان سال کنکور بیشتر با رویکرد تستی پیش میروند. همین دیر اعلام کردن باعث شد فشار روانی سنگینی بر ما وارد شود، چراکه در این شرایط حتی ۲۵ صدم نمره میتواند سرنوشت رتبه را تغییر دهد. انتقاد جدی من به مسئولان این است که چرا باید دانشآموزان را اینقدر بلاتکلیف بگذارند؟ تکلیف باید از همان ابتدا مشخص باشد تا بدانیم چگونه باید درس بخوانیم. این بلاتکلیفی به ضرر همهی داوطلبان است.» جزئیات را میبینید و میشنوید.