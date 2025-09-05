۱۴/شهريور/۱۴۰۴
Friday 05 September 2025
۲۱:۱۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
سینما و سرگرمی
تعداد بازدید : 85
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2100990" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1326730/2100990?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۶۷۳۰
کد خبر:۱۳۲۶۷۳۰
394
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
05 September 2025
نبض خبر
سانسورهای عجیب یک سریال پلیسی
ماجرای عجیب سانسورهای شگفت انگیز سریال دزد و پلیس را از زبان مهراب قاسمخانی را میبینید و میشنوید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005Z8s
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
سریال دزد و پلیس
مهراب قاسمخانی
ویدیو
سانسور
پلیس
اخبار مرتبط
سکانسی از سریال رامبد جوان که وایرال شد
روایت شقایق دهقان از علت طلاق مهراب قاسم خانی
افشاگری غیرمنتظره سام درخشانی درباره پژمان جمشیدی
روایت مهراب و پیمان قاسمخانی از ممنوعالفعالیتیشان
سانسور خیار و گوجه برای زنان بازیگر در صداوسیما!
افشای حواشی سیاسی و امنیتی شبهای برره!
ویدیوهای مرتبط
سانسورهای عجیب یک سریال پلیسی
ماجرای عجیب سانسورهای شگفت انگیز سریال دزد و پلیس را از زبان مهراب...
واکنش حدیث فولادوند به سوال درباره عملهای زیباییاش
حدیث فولادوند بازیگر 47 ساله به سوال درباره عملهای زیباییاش اینگونه...
سانسور خیار و گوجه برای زنان بازیگر در صداوسیما!
مهراب قاسمخانی در روایت یکی از ممیزیهای عجیب صداوسیما، به سانسورهای...
عکسالعمل المیرا شریفیمقدم از یافتن شوهر برای همسر
پیامک عجیب یک مخاطب به صداوسیما درباره یافتن شوهر برای همسر باعث تعجب و...
کارگردان مهمانکُشی: همه بازیگران زن تزریقیاند!
احمد کاوری کارگردان سریال مهمان کُشی در یک نشست خبری اظهار کرد: «لیلا...
میخواستند به خاطر فیلم مارمولک اعدامم کنند!
کمال تبریزی در شب نقد فیلم تهران درباره بحران اکران فیلم مارمولک گفت:...
شوخی جنابخان با سیدجواد هاشمی: در جکوزی بود!
جنابخان در شوخی با سیدجواد هاشمی گفت: «رفتم از او عیدی بگیرم در جکوزی...
مسعود فراستی به تام کروز هم رحم نکرد!
مسعود فراستی به تام کروز و فیلم جدید از سری فیلمهای ماموریت غیرممکن هم...
بازیگر تاسیان: دوست دارم نقش گوگوش را بازی کنم!
بنفشه ریاضی بازیگر نقش سپیده در سریال تاسیان درباره نقشی که دوست دارد...
پوشش متفاوت پریناز ایزدیار در یک جشن
پریناز ایزدیار در پانزدهمین جشن منتقدین و نویسندگان نویسندگان با ظاهری...
مرجانه گلچین: برای بازیگری از همسرم جدا شدم!
مرجانه گلچین، همسر سابق کریم آتشی، کارگردان، تهیهکننده و فیلمنامهنویس...
خانم بازیگر: میگویند شبیه گوگوش هستم!
ستایش دهقان، بازیگر 17 ساله سینمای ایران، در گفتوگویی درباره تجربههای...
اعدام بازیگر زن به یک باره واقعی شد!
ماجرای تکاندهنده اعدام واقعی هلیا امامی در سکانسی از سریال «از یادها...
درگیری و اخراج مهسا طهماسبی توسط رامبد جوان
پس از ناکامی برنامه کارنال و دنبالهاش موسوم به کارناوال تر در جذب مخاطب...
تصاویر پوشش جنجالی بازیگر زن سینما در یک جشن
پوشش سارا بهرامی در پانزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما جنجالی و بحث...
تمسخر بلایند دیت در صداوسیما را ببینید
در سریال مشاور شبکه افق صحنه های عجیبی از بلایند دیت به نمایش در آمد و...
چراغ سبز خانم بازیگر برای ازدواج
نیلوفر رجاییفر، بازیگر سریال پایتخت با ابراز تمایل برای ازدواج گفت:...
مقام یمنی: اصل تکنولوژی موشکهای ما از ایران است!
مسئول ارشد انصارالله یمن روی آنتن شبکه 3 گفت: «هیچ ابایی نداریم که...
موتورسواری رویا جاویدنیا در خیابانهای تهران
رویا جاویدنیا بازیگر شصت ساله اخیراً با انتشار ویدیویی از موتورسواریاش...
مهمانیای که مجموعه محبوب تلویزیون را هوا کرد!
رضا فیاضی بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون که روزگاری با مجموعه...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود