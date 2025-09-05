En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 85
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۶۷۳۰
کد خبر:۱۳۲۶۷۳۰
394 بازدید
نبض خبر

سانسورهای عجیب یک سریال پلیسی

ماجرای عجیب سانسورهای شگفت انگیز سریال دزد و پلیس را از زبان مهراب قاسمخانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سریال دزد و پلیس مهراب قاسمخانی ویدیو سانسور پلیس
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟