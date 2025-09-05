به گزارش تابناک به نقل از گجتنیوز، شرکت یولفون از برند جدید و ردهبالای خود به نام RugOne و اولین محصول آن، گوشی Ruggon Xever ۷ Pro رونمایی کرد. این دستگاه که برای رقابت در صدر جدول گوشیهای جانسخت طراحی شده، ترکیبی از مقاومت نظامی و مشخصات فنی قدرتمند را ارائه میدهد. مهمترین ویژگی آن، قابلیت تعویض باتری بدون نیاز به خاموش کردن دستگاه است. این گوشی هوشمند برای کاربران حرفهای و ماجراجو ساخته شده است.
این گوشی به تراشه دایمنسیتی ۷۰۲۵، دوازده گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی مجهز است. نمایشگر آن یک پنل امولد ۶.۶۷ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی خیرهکننده ۲۲۰۰ نیت است. این مشخصات، تجربهای روان و سریع را حتی زیر نور مستقیم خورشید تضمین میکند. همچنین Ruggon Xever ۷ Pro با اندروید ۱۵ عرضه شده و تا اندروید ۱۸ بهروزرسانی دریافت خواهد کرد.
بدنه این دستگاه با گواهیهای IP۶۸/IP۶۹K و استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H در برابر آب، گرد و غبار و ضربه مقاوم است. دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال است. یک دوربین دید در شب ۶۴ مگاپیکسلی و یک سنسور تصویربرداری حرارتی FLIR نیز آن را همراهی میکنند. ویژگی نوآورانه تعویض باتری، به لطف یک باتری داخلی کوچک، به کاربر اجازه میدهد باتری ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعتی را بدون خاموشی تعویض کند.
این دستگاه همچنین از دو سیمکارت eSIM پشتیبانی میکند و دارای کلید میانبر قابل برنامهریزی و جک ۳.۵ میلیمتری هدفون است. یولفون با عرضه Ruggon Xever ۷ Pro، استانداردهای جدیدی را در دنیای گوشیهای هوشمند جانسخت تعریف میکند. این محصول نه تنها مقاوم، بلکه یک ابزار حرفهای و قدرتمند برای سختترین شرایط است.
