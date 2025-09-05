تنش در سنا؛ خشم سیاستمداران آمریکا در برابر وزیر بهداشت دولت ترامپ
رابرت اف کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جلسه استماع سه ساعته و جنجالی کمیته سنا که بصورت زنده پخش می شد، مورد پرسشهای دو حزبی از جمله در مورد آشفتگی در آژانسهای سلامتی فدرال و تلاشها برای لغو توصیهها برای واکسیناسیون کرونا قرار گرفت.
