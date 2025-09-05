En
کد خبر: ۱۳۲۶۶۷۶
بازدید: ۵۷۷
نظرات: ۱

تنش در سنا؛ خشم سیاستمداران آمریکا در برابر وزیر بهداشت دولت ترامپ

رابرت اف کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جلسه استماع سه ساعته و جنجالی کمیته سنا که بصورت زنده پخش می شد، مورد پرسش‌های دو حزبی از جمله در مورد آشفتگی در آژانس‌های سلامتی فدرال و تلاش‌ها برای لغو توصیه‌ها برای واکسیناسیون کرونا قرار گرفت.

نظرات شما
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴
اینقدر که دنبال یک ببینیم اونا چی میگن ،نمیدونیم خودمون چی میگین
