مقایسه رژه ارتش آمریکا و چین

پس از رژه ارتش شانگهای در هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی دوم، ارتش چین رژه‌ای رفت که به شدت مورد توجه قرار گرفت. حالا ویدیویی از مقایشه رژه ارتش آمریکا و چین منتشر شده که می‌بینید.
