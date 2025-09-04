۱۴/شهريور/۱۴۰۴
Friday 05 September 2025
۰۱:۰۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
سیاست
تعداد بازدید : 132
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2100478" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1326608/2100478?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۶۶۰۸
کد خبر:۱۳۲۶۶۰۸
345
بازدید
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
04 September 2025
نبض خبر
مقایسه رژه ارتش آمریکا و چین
پس از رژه ارتش شانگهای در هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی دوم، ارتش چین رژهای رفت که به شدت مورد توجه قرار گرفت. حالا ویدیویی از مقایشه رژه ارتش آمریکا و چین منتشر شده که میبینید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005Z6u
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
رژه ارتش چین
رژه ارتش آمریکا
ویدیو
اخبار مرتبط
نظم آهنین ارتش چین
نظم آهنین زنان ارتش چین در رژه را ببینید
تصاویر تسلیحات پیشرفته چین که امروز رونمایی شد
ویدیوهای مرتبط
مقایسه رژه ارتش آمریکا و چین
پس از رژه ارتش شانگهای در هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در جنگ...
ویدیویی که دوباره وایرال شد؛ پخش اعترافات خلبانهای اسیر شده F35 اسرائیلی
صحبتهای فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در جریان...
صحنهای از حضور پزشکیان در چین که سوژه عربها شد
دست ندادن مسعود پزشکیان با همسر شی جین پینگ و دست ندادن زهرا پزشکیان با...
رئیس CIA ترامپ را به حمله به ایران تحریک میکند
قاضی اندرو ناپولیتانو در گفتوگو با ریک سانچز گفت: «فراموش کنید سیا و...
مواضع نظامی فرمانده جدید اتاق جنگ ایران را ببینید
پس از شهادت سرلشکر غلامعلی رشید و سرلشکر علی شادمانی فرماندهان قرارگاه...
عراقچی در تلویزیون پدر شدنش را علنی کرد
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بار دیگر طعم پدر شدن را چشید. او در...
چگونه یار دیرینه جلیلی به لاریجانی پیوست؟!
انتخاب علی باقری کنی از سوی علی لاریجانی به عنوان معاون بینالملل...
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله میکند / ایران موشک رستاخیز را میزند و جنگ موجودیتی شکل میگیرد!
اسکای نیوز عربی در گزارشی مدعی شد جنگ بعدی ایران و اسرائیل احتمالاً در...
تهدید در صداوسیما: خون با خون پاسخ داده میشود!
یکی از فرماندهان نظامی یمن در شبکه سه سیما اعلام کرد که حمله اخیر به...
عکس العمل جالب پوتین به تهدیدهای ترامپ
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در سخنانی درباره حرفهای دیوانه وار...
عکس العمل تند به اعراب درباره تحرکات تازه برای تصاحب جزایر سه گانه
وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز 10 شهریور در کویت پس از یک نشست...
ابطحی: گفتند بنویس خاتمی به اسرائیل رفته!
سید محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یک برنامه مدعی شد که فردی در...
ایران حتی با سلاحهای متعارف هم میتواند اسرائیل را نابود کند
تاکر کارلسن، مجری محافظهکار آمریکایی، در گفتوگویی با دیو اسمیت گفت:...
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
عباس عراقچی وزیرامورخارجه هشدار داد: «ترسی از جنگ نداریم، همانطور که...
ویدیوی پربیننده درباره نام خلیج فارس
خلیج فارس از ابتدا خلیج فارس بوده و هست و خواهد بود حتی به اعتراف روسای...
خبر مهم عراقچی درباره همکاری با آژانس
عباس عراقچی وزیر خارجه اعلام کرد: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی قبول کرده...
برنامه آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در عراق
مارک کیمیت، معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده، در گفتوگویی تأکید کرد...
نظم آهنین زنان ارتش چین در رژه را ببینید
تصاویری جالب از رژه زنان چینی در برابر دهها تن از رهبران جهان در رژه...
ترکیه میتواند در 72 ساعت به تلآویو وارد شود!
هاکان بایراکچی، تحلیلگر سیاسی ترکیهای و بنیانگذار اندیشکده SONAR، در...
روایت افسر اطلاعاتی بریتانیا از خواستههای ترامپ از ایران
آلستیر کروک، دیپلمات سابق بریتانیایی و افسر پیشین ام آی سیکس، در تحلیل...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود