صحنه‌ای از حضور پزشکیان در چین که سوژه عرب‌ها شد

دست ندادن مسعود پزشکیان با همسر شی جین پینگ و دست ندادن زهرا پزشکیان با شی جین پینگ که قاعدتاً به دلیل شرعی بوده، سوژه عرب‌ها شد. این لحظات را می‌بینید.
نبض خبر مسعود پزشکیان زهرا پزشکیان شی جین پینگ دست دادن با نامحرم ویدیو اجلاس شانگهای
