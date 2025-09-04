آغاز سال تحصیلی در اوکراین در شرایط خاص

چهارمین سال تحصیلی در شرایط جنگ تمام‌عیار. بیش از یک میلیون کودک به صورت غیرحضوری، حدود 303 هزار نفر از خارج از کشور و بیش از 35 هزار نفر در مناطق موقتاً اشغالی تحصیل خواهند کرد. شکل آموزش به امنیت بستگی دارد - تصمیم توسط ادارات نظامی-مدنی با مشارکت والدین گرفته می‌شود. در بسیاری از مدارس، مراسم جشن به دلیل هشدار هوایی قطع شد. در مناطق خط مقدم، کودکان بلافاصله آموزش را در مدارس زیرزمینی آغاز کردند. به عنوان مثال، در خارکف، 17 هزار دانش‌آموز می‌توانند در 7 مدرسه زیرزمینی، در 6 ایستگاه مترو و در پناهگاه‌ها در کلاس‌های حضوری شرکت کنند.